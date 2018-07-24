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Camisa 10

Indicada a prêmio da Fifa, Marta buscará 6º troféu de melhor do mundo

Campeão da Liga dos Campeões feminina, Lyon tem cinco indicadas entre as dez; últimas vencedoras estão fora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 14:15

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 14:15

A camisa 10 do Brasil foi selecionada ao prêmio pela 14ª vez e tentará faturar seu sexto troféu Crédito: Reprodução/Instagram
A brasileira Marta foi indicada nesta terça-feira pela Fifa à lista das dez finalistas ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Atualmente no Orlando Pride, dos Estados Unidos, a camisa 10 do Brasil foi selecionada ao prêmio pela 14ª vez e tentará faturar seu sexto troféu.
A cerimônia de premiação acontecerá em 24 de setembro, em Londres, e terá um nome diferente em relação aos dois últimos anos. Isso porque nem a vencedora de 2017, a holandesa Lieke Martens, nem detentora do troféu de 2016, a norte-americana Carli Lloyd, estão entre as dez finalistas.
Uma das favoritas ao troféu é a dinamarquesa Pernille Harder, que atua pelo Wolfsburg. Ela já venceu por duas vezes o prêmio de melhor jogadora da Uefa, mas nunca levou o troféu da principal entidade do futebol.
O Lyon domina a lista de nomes indicados com cinco jogadoras. O time francês é o atual detentor do título da Liga dos Campeões - bateu o Wolfsburg por 4 a 1 na final deste ano. Da melhor equipe europeia na atualidade foram selecionadas a norueguesa Ada Hegerberg, a japonesa Saki Kumagai, a alemã Dzsenifer Marozsan, além das francesas Amandine Henry e Wendie Renard.
A lista das selecionadas foi definida por especialistas definidos pela Fifa. A votação para a escolha do melhor jogadora começará nesta terça-feira e vai até 10 de agosto. Os torcedores podem votar pelo site da principal entidade do futebol.
Ainda haverá outros três grupos de votantes: jornalistas escolhidos pela Fifa, além dos técnicos das seleções e seus respectivos capitães. O período analisado das jogadoras vai de 7 de agosto de 2017 até 24 de maio de 2018, data em que foi realizada a final da Liga dos Campeões. A indicação dos três finalistas será feita no início de setembro.

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