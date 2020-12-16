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Independiente pretende aguardar julgamento para dar sequência a negociação com o Vasco por Benítez

Após pedido do presidente Alexandre Campello, clube argentino irá esperar a definição do nome do novo mandatário do Cruz-Maltino, na quinta, para finalizar a transferência...
LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 21:37

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 21:37

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O prazo para o Vasco concretizar a compra de Martin Benítez junto ao Independiente foi finalizado nesta terça. Porém, a pedido do presidente Alexandre Campello, o clube argentino pretende aguardar a definição judicial da próxima quinta, que pode decidir o nome do novo mandatário do Cruz-Maltino, para dar sequência ou não a negociação. A informação foi inicialmente divulgada pelo site 'Esporte News Mundo'.
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Com isso, Jorge Damiani, diretor esportivo do clube argentino, revelou que irá aguardar o julgamento de quinta-feira. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro irá, sob relatoria do desembargador Camilo Ribeiro Rulière, analisar e decidir se a eleição presencial do dia 7 de novembro, em São Januário, foi válida.
Nesse pleito, o candidato mais votado foi Leven Siano, da chapa 'Somamos'. Por outro lado, uma semana depois, na votação remota, Jorge Salgado, da 'Mais Vasco', ficou à frente e obteve mais votos. Sendo assim, a sessão está marcada para começar às 13h30.
Ambos os clubes já negociaram um parcelamento para a contratação em definitivo de Martín Benítez, por 60% do passe do argentino. O valor da negociação deve girar em torno de US$ 4 milhões (cerca de R$ 20,5 milhões). Após Campello retirar sua candidatura à reeleição, o negócio ficou estagnado e a decisão ficará a cargo do novo presidente.
Caso o negócio não seja concretizado, o camisa 10 terá apenas mais dois jogos com a camisa do Vasco. Diante do Santos, em São Januário, e contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada. O contrato de empréstimo do atleta se encerra no próximo dia 31 de dezembro de 2020.

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