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Flamengo

Incêndio no Urubu: zagueiro Jhonata volta a usar máscara de oxigênio

Segundo o boletim médico, o adolescente está acordado, atende a comandos simples ao exame clínico e está hemodinamicamente estável

Publicado em 

15 fev 2019 às 17:51

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 17:51

Jhonata Ventura é capixaba e joga no Flamengo Crédito: Reprodução/Instagram
Após ser retirado da ventilação mecânica, o paciente Jhonata Cruz Ventura, de 15 anos, voltou a precisar do auxílio de máscara de oxigênio. Segundo boletim médico do Hospital Municipal Pedro II, onde ele permanece internado no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), o adolescente está acordado, atende a comandos simples ao exame clínico e está hemodinamicamente estável.
A ventilação mecânica do atleta foi retirada nesta quinta-feira (15). Jhonata ficou gravemente ferido no incêndio no Centro de Treinamento George Helal, do Flamengo, o Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio, há uma semana. Ele é um dos três sobreviventes.
Na tragédia, dez atletas da categoria de base do clube, entre 14 e 16 anos, que dormiam no alojamento, morreram. Os sobreviventes tiveram queimaduras graves e problemas respiratórios.
SUSPEITA DE INFECÇÃO
Ainda de acordo com o boletim médico, há suspeita de uma infecção no dorso e no ombro direito, apesar das queimaduras estarem respondendo bem aos curativos. Com a piora dos exames laboratoriais, um tratamento de antibioticoterapia foi iniciado.
"As queimaduras de Jhonata estão respondendo bem aos curativos”, mas ele apresentou “sinais de possível infecção local no dorso e no ombro direito, além de piora dos exames laboratoriais. Com isso, Jhonata começou a receber tratamento com antibiótico".
Outros dois atletas precisaram ser internados depois da tragédia. Francisco Dyogo teve alta médica e deixou hoje (15) o Hospital Vitória, no Rio de Janeiro. Já que Cauan Emanuel havia deixado o hospital no último dia 11.

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