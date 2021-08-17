Imunizado: Rafael Moura, do Botafogo, recebe segunda dose da vacina contra Covid-19

Duas etapas concluídas. Rafael Moura recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na tarde da última segunda-feira. O atacante foi o primeiro jogador do Botafogo a receber a imunização completa contra o novo coronavírus.

O jogador de 38 anos compartilhou o momento nas redes sociais. Ele havia tomado a primeira dose em julho. Na época, ele havia compartilhado uma foto do seu cartão de vacinação com a frase "Viva o SUS" ao lado.Vale lembrar que o Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, é um dos pontos de vacinação pelo Rio de Janeiro. O local recebe pessoas por meio de "drive-thru", quando os indivíduos são vacinados sem sair de dentro dos próprios veículos, aos sábados.