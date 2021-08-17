Imunizado: Rafael Moura, do Botafogo, recebe segunda dose da vacina contra Covid-19

Duas etapas concluídas. Rafael Moura recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 na tarde da última segunda-feira. O atacante foi o primeiro jogador do Botafogo a receber a imunização completa contra o novo coronavírus.
+ Saiba o que o Botafogo precisa para terminar a rodada no G4
O jogador de 38 anos compartilhou o momento nas redes sociais. Ele havia tomado a primeira dose em julho. Na época, ele havia compartilhado uma foto do seu cartão de vacinação com a frase "Viva o SUS" ao lado.Vale lembrar que o Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, é um dos pontos de vacinação pelo Rio de Janeiro. O local recebe pessoas por meio de "drive-thru", quando os indivíduos são vacinados sem sair de dentro dos próprios veículos, aos sábados.
Durcesio Mello, presidente do clube, se vacinou no próprio estádio do Alvinegro. Os próximos jogadores que poderão tomar a vacina - provavelmente também a segunda dose - são Diego Cavalieri, de 38 anos, Ricardinho, 35 e Joel Carli, 34.