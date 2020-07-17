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futebol

Imprensa portuguesa crava acerto entre Jorge Jesus e o Benfica

Acordo teria sido fechado na noite da última quinta-feira e treinador deve viajar este final de semana para acertar sua ida em definitivo para o Benfica, onde saiu em 2015...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 14:57

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 14:57

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
A imprensa portuguesa confirmou o acerto entre Jorge Jesus e Benfica para a próxima temporada. O comandante do Flamengo deve viajar para Lisboa neste final de semana para fechar o acordo com o clube onde treinou entre 2009 e 2015. O tempo de contrato será de três anos, segundo o site “Record”, de Portugal.
O Benfica irá pagar de imediato dois milhões de euros ao Flamengo, onde o português tinha contrato até 2021. O salário da comissão técnica será de oito milhões de euros (R$ 48 milhões), sendo quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) para Jesus.
De acordo com diversos veículos portugueses, o acordo com as Águias foi fechado na noite de quinta-feira, um dia após a conquista do Campeonato Carioca com o Rubro-Negro. A diretoria do Flamengo ainda não foi comunicada sobre a decisão.

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