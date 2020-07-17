Imprensa portuguesa crava acerto entre Jorge Jesus e o Benfica

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

A imprensa portuguesa confirmou o acerto entre Jorge Jesus e Benfica para a próxima temporada. O comandante do Flamengo deve viajar para Lisboa neste final de semana para fechar o acordo com o clube onde treinou entre 2009 e 2015. O tempo de contrato será de três anos, segundo o site “Record”, de Portugal.

O Benfica irá pagar de imediato dois milhões de euros ao Flamengo, onde o português tinha contrato até 2021. O salário da comissão técnica será de oito milhões de euros (R$ 48 milhões), sendo quatro milhões de euros (R$ 24 milhões) para Jesus.