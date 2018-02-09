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Capixabão

Imparável, Serra bate o Tupy e dispara; Vitória e Santão não saem do zero

Cobra Coral bateu o Tupy por 2 a 1 e segue com 100% de aproveitamento no Estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 22:44

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 22:44

Ninguém segura o Serra e a vítima da vez foi o Tupy. Jogando em seus domínios, no Robertão, a Cobra Coral suou, mas conseguiu vencer por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (08) e disparou na liderança do Capixabão. Com gols de Rael e Diego Alves - Fabinho descontou para o time de Vila Velha, o tricolor serrano alcançou os 12 pontos e manteve os 100% de aproveitamento.
Para seguir invencível, porém, o Serra teve que lutar até o fim e o confronto deixou a impressão inicial de que seria tranquilo para os mandantes. Isso porque logo aos 3 minutos, Rael se aproveitou de uma bola que sobrou na área para abrir o placar.
O Tupy era pressionado, mas conseguiu o empate aos 23, com Fabinho. O meia entrou rápido pela área, chutou e contou com um desvio para deixar tudo igual.
A vitória serrana so veio nos minutos finais, já na segunda etapa. Aos 40 minutos, Diego Alves se aproveitou de uma confusão na área do Tupy e estufou as redes no Robertão.
Após o gol, o tempo fechou e a partida chegou a ser paralisada por alhuns minutos. Com os ânimos acalmados, o Serra soube manter a vantagem no placar.
Nada de gols
Na outra partida da tarde, o Vitória não conseguiu sair do 0 a 0 com o Espírito Santo. Com o resultado, o Alvianil caiu para sétimo, com 5 pontos, uma posição atrás do Santão, que só está à frente por ter melhor saldo de gols.

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