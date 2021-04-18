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Iheanacho decide mais uma vez, Leicester vence o Southampton e vai à final da Copa da Inglaterra

Atacante nigeriano, que havia marcado duas vezes nas quartas de final, faz o gol da classificação na semifinal e Leicester disputará quinta final em sua história...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 17:01

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 17:01
Crédito: RICHARD HEATHCOTE / POOL / AFP
O Leicester está na final da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Foxes enfrentaram o Southampton no Estádio de Wembley, pela semifinal da competição, e o time azul venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo nigeriano Kelechi Iheanacho, que já havia sido o herói nas quartas de final, contra o Manchester United, com dois gols. O adversário na decisão será o Chelsea.
+ Veja a tabela da Premier LeagueEm um jogo com a presença de cerca de 4 mil torcedores visando a volta do público ao futebol inglês, o Leicester dominou o primeiro tempo, mas as equipes foram para o intervalo com o placar zerado. Ao todo, foram cinco finalizações dos Foxes contra nenhuma dos Saints.
Aos nove minutos do segundo tempo, Vardy fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Iheanacho pegar de primeira. O chute do nigeriano, porém, saiu errado e iria em direção à a linha de fundo. Por sorte, a bola bateu em Vestergaard e voltou para o próprio Iheanacho marcar e carimbar a vaga.

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