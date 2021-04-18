Iheanacho decide mais uma vez, Leicester vence o Southampton e vai à final da Copa da Inglaterra

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O Leicester está na final da Copa da Inglaterra. Neste domingo, os Foxes enfrentaram o Southampton no Estádio de Wembley, pela semifinal da competição, e o time azul venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo nigeriano Kelechi Iheanacho, que já havia sido o herói nas quartas de final, contra o Manchester United, com dois gols. O adversário na decisão será o Chelsea.

+ Veja a tabela da Premier LeagueEm um jogo com a presença de cerca de 4 mil torcedores visando a volta do público ao futebol inglês, o Leicester dominou o primeiro tempo, mas as equipes foram para o intervalo com o placar zerado. Ao todo, foram cinco finalizações dos Foxes contra nenhuma dos Saints.