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futebol

Igor Henrique celebra chegada na Inter de Limeira: 'Venho para ajudar'

Volante foi oficialmente anunciado pelo clube nesta terça-feira (23)...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 14:41

LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 14:41
Crédito: Igor foi campeão com o Mirassol (Divulgação/ Inter de Limeira
Após se despedir do Mirassol, o volante Igor Henrique, 29, foi anunciado pela Internacional de Limeira nas redes sociais do clube. O atleta participou da campanha do título do time do interior de SP na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020 e chega como o último reforço do Leão da Paulista. Igor comentou sobre essa experiência.
Quem foi o craque do Brasileirão? Redação do LANCE! escolhe os melhores
-Foi uma passagem que agregou muito para minha carreira. Pela estrutura que tem acredito que vai ser um adversário muito duro. Mas aqui já conheço vários atletas do elenco e sei que podemos surpreender também. Primeiro objetivo é passar da fase de grupos, estamos muito focados - disse.
VEJA TABELA E SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃOO volante acumula boas passagens por clubes como Ituano, Fortaleza, Ponte Preta, Guarani e Mirassol. Na Inter de Limeira, Igor Henrique encontrou diversos profissionais que trabalharam junto com ele em outros clubes. Tais como Renan Fonseca, Rafael Pin e Deivid. Além do técnico Thiago Carpini, ex-comandante na época do Guarani, em 2020. O jogador falou sobre esse reencontro com o treinador.
- Estou motivado por voltar a trabalhar com o Thiago Carpini. Conheço bem o treinador. Ele gosta da equipe com a posse de bola, buscando sempre o gol. Venho para ajudar e fazer um bom Paulistão. Temos um elenco com jogadores de muita qualidade. Vamos nos empenhar para chegar o mais longe possível na competição - contou.
A Inter de Limeira está no Grupo A do Campeonato Paulista, junto com o Santo André, Corinthians e Botafogo-SP. A estreia do time está marcada para esse domingo (28), às 20h30, quando o clube encara a Ferroviária.

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