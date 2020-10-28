Ídolo do Liverpool crê que Manchester United deveria ter contratado Thomas Partey

Ex-jogador e ídolo do Liverpool, John Barnes acredita que o Manchester United deveria ter contratado Thomas Partey ao invés de Donny van de Beek. Para o inglês, os Red Devils teriam evitado muitos gols com a contratação do ganês.- O Manchester United sofreu muitos gols nesta temporada e poderia tê-los evitado com um jogador como Thomas Partey. Ele os teria tornado muito mais fortes. O United é um time que tem excelentes jogadores com a bola e ofensivamente como Paul Pogba e Bruno Fernandes. O United precisava de um meio-campista como Thomas à frente da defesa para protegê-los.