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futebol

Ídolo do Liverpool crê que Manchester United deveria ter contratado Thomas Partey

De acordo com John Barnes, os Red Devils precisam de um meio-campista
no estilo do jogador que se transferiu para o Arsenal...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 17:28
Crédito: Ian KINGTON / IKIMAGES / AFP
Ex-jogador e ídolo do Liverpool, John Barnes acredita que o Manchester United deveria ter contratado Thomas Partey ao invés de Donny van de Beek. Para o inglês, os Red Devils teriam evitado muitos gols com a contratação do ganês.- O Manchester United sofreu muitos gols nesta temporada e poderia tê-los evitado com um jogador como Thomas Partey. Ele os teria tornado muito mais fortes. O United é um time que tem excelentes jogadores com a bola e ofensivamente como Paul Pogba e Bruno Fernandes. O United precisava de um meio-campista como Thomas à frente da defesa para protegê-los.
Com as boas atuações no Arsenal, Thomas Partey tem encantado a direção do clube londrino. Os Gunners pagaram 50 milhões de euros (cerca de R$ 328 milhões) no último dia do mercado pelo ganês.

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