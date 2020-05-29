Ídolo do Botafogo, Manga começa a morar no Retiro dos Artistas: 'A torcida me ajudou muito'

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A história envolvendo Manga teve um final feliz. O ex-goleiro, com passagem marcante pelo Botafogo no século passado, começou a morar no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e, oficialmente, está com uma residência fixa em solos tupiniquins.

O ex-goleiro morava no Equador desde 1980, mas passou por problemas de saúde que o obrigaram a voltar ao Brasil. A dificuldade financeira também pesou, mas ele foi ajudado por torcedores do Nacional-URU e do Botafogo, dois clubes que marcou época, com vaquinhas online.

- Estou aqui no Retiro dos Artistas, me deram uma casinha para terminar minha vida no Rio de Janeiro com minha esposa Cecília. Agradeço todos os torcedores do Botafogo, a torcida me ajudou muito para estar aqui. Estou muito agradecido - afirmou Manga.

Manga e Cecília chegaram ao Retiro dos Artistas também com a ajuda da mobilização da torcida do Botafogo nas redes sociais. Ele será o primeiro ex-jogador a viver no local. Nesta semana, o ex-goleiro foi recebido por Stepan Nercessian, ator e presidente da instituição.