Ídolo do Botafogo, Manga começa a morar no Retiro dos Artistas: 'A torcida me ajudou muito'

A história envolvendo Manga teve um final feliz. O ex-goleiro, com passagem marcante pelo Botafogo no século passado, começou a morar no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e, oficialmente, está com uma residência fixa em solos tupiniquins.
O ex-goleiro morava no Equador desde 1980, mas passou por problemas de saúde que o obrigaram a voltar ao Brasil. A dificuldade financeira também pesou, mas ele foi ajudado por torcedores do Nacional-URU e do Botafogo, dois clubes que marcou época, com vaquinhas online.
- Estou aqui no Retiro dos Artistas, me deram uma casinha para terminar minha vida no Rio de Janeiro com minha esposa Cecília. Agradeço todos os torcedores do Botafogo, a torcida me ajudou muito para estar aqui. Estou muito agradecido - afirmou Manga.
Manga e Cecília chegaram ao Retiro dos Artistas também com a ajuda da mobilização da torcida do Botafogo nas redes sociais. Ele será o primeiro ex-jogador a viver no local. Nesta semana, o ex-goleiro foi recebido por Stepan Nercessian, ator e presidente da instituição.
Ficou decidido que Manga moraria no Retiro dos Artistas ainda em março, mas a casa onde iria ficar na instituição precisaria de reformas. Com tudo concluído, o ex-goleiro e a esposa conseguiram chegar ao novo lar.VÍDEO: uma rápida visita na nova casa do ex-goleiro Manga, no Retiro dos Artistas. #lanceBOT pic.twitter.com/70wpDl0ub7— Botafogo - LANCE! (de ?) (@lance_botafogo) May 29, 2020 E MAIS:Coronavírus: Botafogo lança kit com álcool em gel e máscaraD. Cearense revela bastidores de último jogo no Botafogo: 'Merecedor''De Casa com o L!': Hélio De La Peña é o convidado desta sexta-feiraSem Yaya, sem problema: plano do Botafogo é valorizar a baseVice-presidente do Botafogo critica Yaya Touré: 'Tremendo 171' E MAIS: