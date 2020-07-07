Ida de Neymar para Barça é improvável, afirma presidente

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O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, praticamente descartou a contratação de Neymar para a próxima temporada por conta da crise financeira vivida pelo clube. Em entrevista ao “El Món a RAC1”, o mandatário também não entrou na questão de Lautaro Martínez, alvo de interesse culé para a próxima temporada.

- É pouco provável uma operação assim (como a de Neymar), pois a situação de todos os clubes da Europa é muito difícil.Bartomeu também comentou sobre a renovação do elenco para a próxima temporada e a contratação de Pjanic.

- O plantel está se renovando. Pjanic é um jogador que quer assinar há muito tempo, foi muito procurado e há um atleta do Barça que quer ir para a Juve. Mas é uma situação excepcional. Não é para equilibrar saldos, pois teríamos vendido outros jogadores que tínhamos ofertas. Arthur é um jogador muito valorizado.