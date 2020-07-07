Ida de Neymar para Barça é improvável, afirma presidente

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, praticamente descartou a contratação de Neymar para a próxima temporada por conta da crise financeira vivida pelo clube. Em entrevista ao “El Món a RAC1”, o mandatário também não entrou na questão de Lautaro Martínez, alvo de interesse culé para a próxima temporada.
- É pouco provável uma operação assim (como a de Neymar), pois a situação de todos os clubes da Europa é muito difícil.Bartomeu também comentou sobre a renovação do elenco para a próxima temporada e a contratação de Pjanic.
- O plantel está se renovando. Pjanic é um jogador que quer assinar há muito tempo, foi muito procurado e há um atleta do Barça que quer ir para a Juve. Mas é uma situação excepcional. Não é para equilibrar saldos, pois teríamos vendido outros jogadores que tínhamos ofertas. Arthur é um jogador muito valorizado.
Devido a crise econômica, é possível que o Barça faça poucos movimentos nesta janela de verão europeu, mas ainda conta com a chegada de Francisco Trincão, contratado desde janeiro, e Pedri. Os jovens irão se juntar a um elenco que busca mesclar diversas gerações e contribuir com um acréscimo técnico ao time.