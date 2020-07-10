Ibrahimovic acha difícil continuar no Milan na próxima temporada: 'Não sou jogador de Liga Europa'

Crédito: Miguel Medina/AFP

Em entrevista à SportWeek, publicação semanal do jornal italiano ' Gazzetta dello Sport ' o sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan, falou sobre seu destino na próxima temporada e comentou sobre o possível futuro técnico do Milan, Ralf Rangnick. O atacante de 38 anos, mais uma vez, foi polêmico e disse desconhecer o profissional, assim como não ser jogador de Liga Europa.

Caba ressaltar que Ralf Rangnick é alemão e atua como gestor do RB Leipzig. De acordo com a imprensa italiana, ele tem negociações avançadas para assumir o Milan. Ele viria para exercer os cargos de treinador e também diretor da equipe a partir da próxima temporada.

- Quem é Rangnick? Eu não sei quem Rangnick é - afirmou o polêmico atacante sueco, e em seguida completou.

- Nasci para jogar futebol e ainda sou o melhor. Ibra joga para ganhar algo ou fica em casa, não sou jogador da Europa League e Milão não é um clube da Europa League . Agora estou jogando de graça no Milão, só por paixão. Vamos ver como estou em dois meses. Não sei se haverá outro clube depois do Milan, nunca fecho as portas . Mas só vou a um lugar onde quero, não a um lugar onde as palavras não valem nada - apontou o jogador.