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Hulk, do Atlético-MG, homenageia torcedor mirim que faleceu após lutar contra um câncer

Vinícius Brandão, de 15 anos, morreu em decorrência de um tumor no cérebro e recebeu uma homenagem do atacante alvinegro...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 20:08

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2022 às 20:08
Atacante do Atlético-MG, Hulk fez uma homenagem em suas redes sociais ao jovem Vinícius Brandão, de 15 anos, que morreu em decorrência de um câncer no cérebro esta semana. Em fevereiro passado, o jovem se emocionou ao conhecer pessoalmente o ídolo alvinegro. O jogador do Galo falou com emoção, desejando força e conforto para a família do jovem atleticano. Veja no vídeo a homenagem feita pelo jogador do time mineiro. Hulk fez uma postagem em homenagem ao menino , que lutou, mas não resistiu ao câncer-(Reprodução/Instagram)

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