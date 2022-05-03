Hulk, do Atlético-MG, homenageia torcedor mirim que faleceu após lutar contra um câncer

Atacante do Atlético-MG, Hulk fez uma homenagem em suas redes sociais ao jovem Vinícius Brandão, de 15 anos, que morreu em decorrência de um câncer no cérebro esta semana. Em fevereiro passado, o jovem se emocionou ao conhecer pessoalmente o ídolo alvinegro. O jogador do Galo falou com emoção, desejando força e conforto para a família do jovem atleticano. Veja no vídeo a homenagem feita pelo jogador do time mineiro. Hulk fez uma postagem em homenagem ao menino , que lutou, mas não resistiu ao câncer-(Reprodução/Instagram)