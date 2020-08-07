Honda demonstra preocupação com educação dos jovens do Botafogo: 'Você nunca perde o conhecimento'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Quando não encara o forte do calor do Rio de Janeiro nos treinamentos do Botafogo, no Estádio Nilton Santos, Keisuke Honda trabalha com projetos paralelos. Recentemente, o meio-campista abriu uma escola online no Japão para crianças e adolescentes de 12 a 18 anos com o custo de 1 dólar (R$ 5,42, na cotação atual) por mês.

A educação é algo levado a sério pelo japonês. No clube de General Severiano, o camisa 4 tenta conversar com os jogadores mais jovens sobre adquirir conhecimento além do futebol. Em entrevista realizada à "BotafogoTV", publicada nesta sexta-feira, Honda explicou o motivo de achar a valorização da educação tão importante.

- O que aprendi quando penso em educação é tentar se comunicar com os mais jovens. Gosto de falar com os jogadores, educar os jogadores mais jovens e as crianças. O bonito da educação é que, uma vez que você ganha uma habilidade ou conhecimento, você nunca perde em sua vida. As coisas que você aprende sempre o ajudam. São úteis. Claro que o dinheiro, ou qualquer outro bem material, você irá perder caso aja errado. Mas você nunca perde habilidade, conhecimento e competências. Por isso educação é tão bonito e quero que todos tenham educação de alta qualidade, não importa onde você nasceu, quanto dinheiro tenha. Toda criança deveria ter educação de alta qualidade, por isso que me preocupo - afirmou.No meio da pandemia do novo coronavírus, Keisuke Honda afirmou que refletiu sobre a vida durante o período de quarentena. O meio-campista considerou as questões de trabalhadores no Brasil. Na opinião do japonês, o momento é de paciência.