Na área!

Holanda chega e já treina no ES para o Mundial Sub-17

Delegação desembarcou no fim da noite desta segunda-feira (21) e realizou o primeiro treino nesta terça-feira (22) na Aest, na Serra

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 15:25 - Atualizado há 6 anos

As jovens promessas da Holanda distribuíram sorrisos na chegada à Vitória Crédito: Gustavo Louzada/COL

O clima de Copa do Mundo já está no ar na Grande Vitória. Isso porque desde as últimas horas destas segunda-feira (21) a seleção da Holanda está em solo capixaba para disputa do Mundial Sub-17. A delegação, aliás, foi a primeira a desembarcar no Estado, que a partir do próximo domingo sediará 16 jogos da competição no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

A chegada holandesa ocorreu por volta das 22h40 e contou com forte aparato de segurança. Solícitos, jogadores e integrantes da comissão técnica atenderam à imprensa no Aeroporto de Vitória e também alguns poucos torcedores que foram ao local.

Presente no Grupo D ao lado de Estados Unidos, Japão e Senegal, a Holanda entra como uma das favoritas ao título. A "Laranjinha Mecânica" conquistou em maio o Europeu da categoria, superando a Itália, que também estará presente na competição. Caso saiam vencedores, os holandeses entrarão no hall dos campeões do torneio - A Nigéria é a maior vencedora com cinco conquistas.

SEM DESCANSO

Com pouco tempo até a estreia, a Holanda realizou o primeiro treino por aqui na tarde desta terça-feira (22). A atividade ocorreu na Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão, Aest, localizada em Manguinhos, na Serra, que foi um dos centro de treinamentos selecionados pela Fifa para que as seleções se preparem para os jogos.

O zagueiro Ki-Jana Hoever é um dos principais jogadores da seleção holandesa Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Sob o comando do técnico Peter Van der Veen, o selecionado holandês fez apenas um trabalho leve, após a longa viagem até o Espírito Santo. Algumas crianças que compareceram à Aest, conseguiram acompanhar as atividades e viram de perto o craque do time, o zagueiro Ki-Jana Hoever, que atua na base do Liverpool, da Inglaterra.

Por falar nas partidas, a Holanda faz o primeiro jogo dela no Kleber Andrade no próximo domingo (27) contra o Japão, às 20 horas. O confronto será antecedido por Estados Unidos e Senegal, que abrem o torneio em solo capixaba. Este duelo acontece às 17 horas. Todas os duelos da fase de grupo serão disputados em rodadas duplas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta