Hoje no Coritiba, Mattheus Oliveira relembra início em Portugal e quer ajudar ainda mais o clube brasileiro

Crédito: Divulgação/Coritiba

O meia Mattheus Oliveira, filho de Bebeto, chegou ao Coritiba em setembro do ano passado, vindo de empréstimo do Sporting, de Portugal. O jogador de 26 anos marcou seu primeiro gol com a camisa Coxa-Branca em partida no Maracanã, diante do Flamengo, ainda em 2020. Hoje o atleta se recuperar de lesão, na expectativa para voltar à rotina de jogos com o time paranaense.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui

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Mattheus deu entrevista ao site Maisfutebol, de Portugal, e falou sobre o desejo de ajudar o Coritiba na reta final do seu período no clube.

- Falta algum tempo e quero ajudar o Coritiba. Depois tenho mais um ano de contrato com o Sporting. Se o Coritiba não exercer a opção de compra, creio que terei de me apresentar em Alcochete. Estou tranquilo, a aproveitar o presente e as coisas acontecerão naturalmente. O futuro não depende só de mim. Eu quero fazer jogos, golos e assistências - disse o atleta

A equipe do Curitiba recentemente garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil, diante do Operário e está na expectativa da sequência de jogos no Paranaense após um período de paralisação no torneio.

Mattheus relembrou também o bom início da trajetória na Europa, no Estoril, até chegar ao Sporting, um dos maiores clubes de Portugal.