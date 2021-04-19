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Hoje no Coritiba, Mattheus Oliveira relembra início em Portugal e quer ajudar ainda mais o clube brasileiro

Meia está emprestado ao Coxa até junho deste ano e deu entrevista a veículo português...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 19:38
Crédito: Divulgação/Coritiba
O meia Mattheus Oliveira, filho de Bebeto, chegou ao Coritiba em setembro do ano passado, vindo de empréstimo do Sporting, de Portugal. O jogador de 26 anos marcou seu primeiro gol com a camisa Coxa-Branca em partida no Maracanã, diante do Flamengo, ainda em 2020. Hoje o atleta se recuperar de lesão, na expectativa para voltar à rotina de jogos com o time paranaense.TABELA> Veja classificação e simulador do Paranaense-2021 clicando aqui
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Mattheus deu entrevista ao site Maisfutebol, de Portugal, e falou sobre o desejo de ajudar o Coritiba na reta final do seu período no clube.
- Falta algum tempo e quero ajudar o Coritiba. Depois tenho mais um ano de contrato com o Sporting. Se o Coritiba não exercer a opção de compra, creio que terei de me apresentar em Alcochete. Estou tranquilo, a aproveitar o presente e as coisas acontecerão naturalmente. O futuro não depende só de mim. Eu quero fazer jogos, golos e assistências - disse o atleta
A equipe do Curitiba recentemente garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil, diante do Operário e está na expectativa da sequência de jogos no Paranaense após um período de paralisação no torneio.
Mattheus relembrou também o bom início da trajetória na Europa, no Estoril, até chegar ao Sporting, um dos maiores clubes de Portugal.
- Ainda bem que fui, o casamento foi ótimo e guardo lembranças incríveis do ‘Mágico Estoril’. Seria uma ingratidão não falar bem do Estoril, o clube que me abriu as portas da Europa. Fui muito feliz lá e foi lá que consegui sair para o Sporting - contou ao Mais Futebol

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