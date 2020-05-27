Hoffenheim vence o Colônia e sonha com vaga na Liga Europa

O Hoffenheim recebeu o Colônia nesta quarta-feira pelo Campeonato Alemão em um confronto direto na disputa por uma vaga na próxima Liga Europa. E o time da casa foi quem levou a melhor no duelo. Na Rhein-Neckar Arena, os Alces venceram por 3 a 1, com dois gols de Baumgartner e um de Zuber. Os visitantes diminuíram com Kainz.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGA
BAUMGARTNER INSPIRADOO dia foi do meio-campo Christoph Baumgartner, que balançou as redes duas vezes e deu o passe para o terceiro gol ainda. No primeiro, o camisa 14 recebeu cruzamento rasteiro de Jacob Bruun Larsen e não desperdiçou a chance. O segundo, já na etapa final, foi um belíssimo gol. Skov deu um chapéu pela direita e cruzou na medida para o meia, que cabeceou no contra-pé do goleiro para ampliar.
O DE HONRAO Colônia descontou no marcador quando a partida já estava 3 a 0. O goleiro Timo Horn quebrou a bola para frente e Córdoba ajeitou de cabeça para Kainz, que encarou a marcação, bateu forte e viu a bola desviar em Nordtveit antes de entrar.
CHANCE DE ENCOSTAR NO PLACARQuando a partida estava 3 a 1, o Colônia teve a chance de diminuir e colocar fogo na partida. Nordtveit, do Hoffenheim, que entrou no segundo tempo e falhou no gol do Colônia, cometeu pênalti e levou cartão amarelo. Mark Uth foi para a cobrança e o goleiro Baumann caiu para defender.
UNION BERLIN E MAINZ EMPATAMEmpate não foi bom para ninguém (Foto: ODD ANDERSEN / AFP)Também pela 28ª rodada, o Union Berlin recebeu o Mainz na capital alemã. Em jogo realizado no Alte Försterei, os visitantes abriram o placar com Baku. O volante Leandro Barreiro cruzou da esquerda, a bola passou por todo mundo, e o lateral-direito estava no lugar certo para abrir o placar.
O empate veio ainda no primeiro tempo, com Marcus Ingvartsen. Em bela cobrança de falta, o camisa 32 chutou no canto da barreira e pegou o goleiro Florian Müller desprevenido.