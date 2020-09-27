Hoffenheim surpreende, domina partida e goleia Bayern de munique

Crédito: Hoffenheim surpreendeu o futebol alemão ao pressionar Bayern e vencer com tranquilidade (AFP

O Hoffenheim surpreendeu o mundo do futebol ao vencer o Bayern de Munique por 4 a 1 dentro de casa. A equipe jogou melhor, pressionou, fez Neuer trabalhar e assumiu a liderança do Campeonato Alemão. Kramaric foi o grande destaque ofensivo com dois gols.

SURPRESAO Bayern sofreu no primeiro tempo contra o Hoffenheim e os mandantes abriram o placar logo aos 15 minutos com Bicakcic de cabeça após cobrança de escanteio. A equipe não demorou para ampliar o marcador e aos 24, Dabbur aproveitou sobra de bola após corte errado de Pavard, entrou na área e deu um lindo toque por cima de Neuer.para fazer 2 a 0.

REAÇÃOApós sofrer pressão, os bávaros conseguiram um gol de desafogo aos 36 minutos com Kimmich finalizando no ângulo do adversário após receber passe de Muller. O Hoffenheim ainda teve chance de fazer o terceiro com Kramaric em ótima jogada pelo lado esquerdo, mas a finalização teve desvio de Neuer e parou no travessão.