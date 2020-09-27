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futebol

Hoffenheim surpreende, domina partida e goleia Bayern de munique

Bayern decepciona, é dominado nos dois tempos, Neuer é obrigado a trabalhar muito, mas comete pênalti no final do jogo e sofre com time dirigido por Sebastian Hoeness...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 12:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 set 2020 às 12:26
Crédito: Hoffenheim surpreendeu o futebol alemão ao pressionar Bayern e vencer com tranquilidade (AFP
O Hoffenheim surpreendeu o mundo do futebol ao vencer o Bayern de Munique por 4 a 1 dentro de casa. A equipe jogou melhor, pressionou, fez Neuer trabalhar e assumiu a liderança do Campeonato Alemão. Kramaric foi o grande destaque ofensivo com dois gols.
SURPRESAO Bayern sofreu no primeiro tempo contra o Hoffenheim e os mandantes abriram o placar logo aos 15 minutos com Bicakcic de cabeça após cobrança de escanteio. A equipe não demorou para ampliar o marcador e aos 24, Dabbur aproveitou sobra de bola após corte errado de Pavard, entrou na área e deu um lindo toque por cima de Neuer.para fazer 2 a 0.
REAÇÃOApós sofrer pressão, os bávaros conseguiram um gol de desafogo aos 36 minutos com Kimmich finalizando no ângulo do adversário após receber passe de Muller. O Hoffenheim ainda teve chance de fazer o terceiro com Kramaric em ótima jogada pelo lado esquerdo, mas a finalização teve desvio de Neuer e parou no travessão.
GOLEADORO Hoffenheim cmeçou melhor no segundo tempo e Neuer foi obrigado a trabalhar em duas oportunidades em apenas cinco minutos. Aos 11, Zirkzee teve uma grande chance ao receber bola na área, mas a finalização desviou em Baumann e parou na trave. Aos 31, Kramaric marcou o terceiro ao receber cruzamento da direita, dominar e chutar no canto. O sérvio marcou o quarto gol da equipe de pênalti após bela jogada de Bebou e infração cometida por Neuer.

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