Higuaín é disputado por clubes da Premier League

Crédito: Isabella Bonotto/AFP

Após a confirmação do retorno da Premier League, no próximo dia 17 de junho com a disputa de dois jogos após a paralisação do COVID-19, os rumores nos mercado de transferência começaram a surgir.

Segundo o jornal inglês 'El Express', o argentino Higuaín, atualmente na Juventus, é o novo alvo do Wolverhampton, da Inglaterra. No entanto, os Wolves não são o único time da Premier League interessados no futebol do atacante.