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futebol

Higuaín é disputado por clubes da Premier League

Newcastle e Wolverhampton estão interessados no jogador da Juventus...
LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 22:40

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 22:40

Crédito: Isabella Bonotto/AFP
Após a confirmação do retorno da Premier League, no próximo dia 17 de junho com a disputa de dois jogos após a paralisação do COVID-19, os rumores nos mercado de transferência começaram a surgir.
Segundo o jornal inglês 'El Express', o argentino Higuaín, atualmente na Juventus, é o novo alvo do Wolverhampton, da Inglaterra. No entanto, os Wolves não são o único time da Premier League interessados no futebol do atacante.
O Newcastle, que teve um forte impulso monetário, estaria interessado no jogador como novo reforço. E MAIS:

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