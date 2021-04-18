Hernanes volta a treinar com bola, mas será desfalque do São Paulo

O volante Hernanes, que segue em recuperação de dores musculares, voltou a treinar com bola, mas não viaja ao Peru e será desfalque para a estreia na Libertadores, diante do Sporting Cristal (PER), às 21h30, na próxima terça-feira.

A tabela completa da LibertadoresCrespo também terá os desfalques dos laterais Orejuela e Igor Vinicius, além do meia Gabriel Sara, todos se recuperando de lesão. Sendo assim, Daniel Alves deve voltar a ser ala direita diante dos peruanos. O camisa dez teve boa atuação na posição na vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, fora de casa. Depois de chegar em Lima, o São Paulo vai fazer um treinamento na segunda-feira, em La Videna, na Federação Peruana de Futebol. Será a última atividade antes do jogo diante dos peruanos. Neste domingo, o Tricolor divulgou a lista de inscritos para a competição continental.