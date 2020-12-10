Hernanes empata com Dodô no ranking dos maiores artilheiros do São Paulo no Brasileiro

Dois gols nas duas últimas vezes em que esteve em campo. Há temos Hernanes não sabia o que era marcar em dois jogos consecutivos. Para ser mais preciso, desde 2018, quando ainda defendia o Hebei China Fortune, que o experiente jogador não realizava tal feito. A comemoração efusiva ao fechar a goleada do São Paulo por 4 a 0 sobre o Botafogo confirmava a alegria do Profeta com a volta da boa fase.
Esse foi apenas o terceiro tento do camisa 15 nessa edição do Campeonato Brasileiro, porém, é o seu 32º pelo São Paulo desde a sua estreia na competição nacional, em 2005. Com isso, Hernanes se tornou o 9º maior artilheiro do Tricolor Paulista na história do Brasileirão, empatando com Dodô e superando Mirandinha. Veja o top 10:
MAIORES ARTILHEIROS DO SÃO PAULO NA HISTÓRIA DO BRASILEIRO- Desde 1971
1º - Luís Fabiano - 108 gols em 188 jogos2º - Serginho Culapa - 83 gols em 103 gols3º - Rogério Ceni - 65 gols em 574 jogos4º - Careca - 54 gols em 67 jogos5º - Müller - 49 gols em 122 jogos6º - França - 44 gols em 108 jogos7º - Dagoberto - 35 gols em 140 jogos8º - Renato - 33 gols em 83 jogos9º - Dodô - 32 gols em 46 jogosHernanes - 32 gols em 172 jogos