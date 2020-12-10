Hernanes empata com Dodô no ranking dos maiores artilheiros do São Paulo no Brasileiro

Crédito: Hernanes marcou seu 4º gol na temporada (São Paulo/Divulgação Twitter

Dois gols nas duas últimas vezes em que esteve em campo. Há temos Hernanes não sabia o que era marcar em dois jogos consecutivos. Para ser mais preciso, desde 2018, quando ainda defendia o Hebei China Fortune, que o experiente jogador não realizava tal feito. A comemoração efusiva ao fechar a goleada do São Paulo por 4 a 0 sobre o Botafogo confirmava a alegria do Profeta com a volta da boa fase.

Esse foi apenas o terceiro tento do camisa 15 nessa edição do Campeonato Brasileiro, porém, é o seu 32º pelo São Paulo desde a sua estreia na competição nacional, em 2005. Com isso, Hernanes se tornou o 9º maior artilheiro do Tricolor Paulista na história do Brasileirão, empatando com Dodô e superando Mirandinha. Veja o top 10:

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