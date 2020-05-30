Helio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/A: 'Único caminho'

Crédito: Helio de La Peña se divide entre os trabalhos e a torcida pelo Glorioso (Divulgação

As negociações do Botafogo para migrar do modelo de clube para a sociedade anônima seguem. Assim como segue a expectativa da torcida de ver o Glorioso estruturado de forma mais saudável financeiramente. O humorista Helio de La Peña é um dos que faz coro.

- É o único caminho que vejo como possível. Torço muito para que dê certo. Hoje, no Brasil, está todo mundo com problemas. Poucos clubes têm condições no modelo atual - analisou Helio durante o programa "De casa com o LANCE!", na última sexta-feira, no Instagram.

Helio de La Peña, torcedor ilustre do Botafogo, lembrou também o título estadual de 1989. Na ocasião, ele foi às forras com um de seus melhores amigos: o flamenguista Bussunda, morto em 2006.