Helio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/A: 'Único caminho'

As negociações do Botafogo para migrar do modelo de clube para a sociedade anônima seguem. Assim como segue a expectativa da torcida de ver o Glorioso estruturado de forma mais saudável financeiramente. O humorista Helio de La Peña é um dos que faz coro.
- É o único caminho que vejo como possível. Torço muito para que dê certo. Hoje, no Brasil, está todo mundo com problemas. Poucos clubes têm condições no modelo atual - analisou Helio durante o programa "De casa com o LANCE!", na última sexta-feira, no Instagram.
Helio de La Peña, torcedor ilustre do Botafogo, lembrou também o título estadual de 1989. Na ocasião, ele foi às forras com um de seus melhores amigos: o flamenguista Bussunda, morto em 2006.
- Estava comemorando meu aniversário, num churrasco com ele, que fazia aniversário logo depois. Então foi sensacional. Ele achava que seria mais um dia que ele ia me zoar, porque o Flamengo sempre ganhava do Botafogo naquela época. Mas eu tive o torcedor que era o símbolo do rival me servindo naquele dia - lembrou, brincando.E MAIS:Botafogo: maior goleada da história do futebol brasileiro faz 111 anosÍdolo do Botafogo, Manga começa a morar no Retiro dos Artistas: 'A torcida me ajudou muito' E MAIS: