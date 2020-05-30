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futebol

Helio de La Peña torce pelo êxito do Botafogo como S/A: 'Único caminho'

Torcedor ilustre do Glorioso, o humorista entende que a migração para clube-empresa é necessária não só para o clube de General Severiano, e lembra o título estadual de 1989...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 20:17

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 20:17

Crédito: Helio de La Peña se divide entre os trabalhos e a torcida pelo Glorioso (Divulgação
As negociações do Botafogo para migrar do modelo de clube para a sociedade anônima seguem. Assim como segue a expectativa da torcida de ver o Glorioso estruturado de forma mais saudável financeiramente. O humorista Helio de La Peña é um dos que faz coro.
- É o único caminho que vejo como possível. Torço muito para que dê certo. Hoje, no Brasil, está todo mundo com problemas. Poucos clubes têm condições no modelo atual - analisou Helio durante o programa "De casa com o LANCE!", na última sexta-feira, no Instagram.
Helio de La Peña, torcedor ilustre do Botafogo, lembrou também o título estadual de 1989. Na ocasião, ele foi às forras com um de seus melhores amigos: o flamenguista Bussunda, morto em 2006.
- Estava comemorando meu aniversário, num churrasco com ele, que fazia aniversário logo depois. Então foi sensacional. Ele achava que seria mais um dia que ele ia me zoar, porque o Flamengo sempre ganhava do Botafogo naquela época. Mas eu tive o torcedor que era o símbolo do rival me servindo naquele dia - lembrou, brincando.E MAIS:Botafogo: maior goleada da história do futebol brasileiro faz 111 anosÍdolo do Botafogo, Manga começa a morar no Retiro dos Artistas: 'A torcida me ajudou muito' E MAIS:

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