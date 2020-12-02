Haaland sofre lesão na coxa e ficará afastado dos gramados até janeiro

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Problemas para o Borussia Dortmund. O atacante Erling Haaland sofreu uma lesão na coxa e será desfalque para a equipe alemã em todo o mês de dezembro. Segundo o próprio treinador do time aurinegro, Lucien Favre, em entrevista à "Sky Sports", o norueguês só volta a atuar em janeiro de 2021.

+ Veja a tabela do Campeonato AlemãoDe acordo com informações do jornal "Bild", da imprensa alemã, a lesão do camisa 9 foi sentida no treinamento. Nesta quarta, o artilheiro já ficou de fora da partida do Borussia Dortmund contra a Lazio, pela Liga dos Campeões.