Haaland sofre lesão na coxa e ficará afastado dos gramados até janeiro

Problemas para o Borussia Dortmund. O atacante Erling Haaland sofreu uma lesão na coxa e será desfalque para a equipe alemã em todo o mês de dezembro. Segundo o próprio treinador do time aurinegro, Lucien Favre, em entrevista à "Sky Sports", o norueguês só volta a atuar em janeiro de 2021.
+ Veja a tabela do Campeonato AlemãoDe acordo com informações do jornal "Bild", da imprensa alemã, a lesão do camisa 9 foi sentida no treinamento. Nesta quarta, o artilheiro já ficou de fora da partida do Borussia Dortmund contra a Lazio, pela Liga dos Campeões.
Goleador máximo do Borussia Dortmund na temporada, Haaland já marcou 17 gols em 14 partidas. O camisa 9 é o artilheiro da Liga dos Campeões, com seis gols marcados, e vice-artilheiro da Bundesliga, com dez gols. Lewandowski lidera a corrida no Campeonato Alemão com 12 gols.