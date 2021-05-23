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futebol

Gustavo Scarpa admite Palmeiras abaixo e lamenta vice no Paulista: ‘Chegar não é suficiente’

Meia vê São Paulo superior durante finalíssima no estádio do Morumbi
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Publicado em 23 de Maio de 2021 às 19:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 19:05
Crédito: Reprodução
Depois de perder por 2 a 0 na decisão do Paulistão e ficar com o vice-campeonato, Gustavo Scarpa lamentou a derrota e o fato do Palmeiras de não ter conquistado a taça.>> Lautaro Martínez se reúne com espanhóis, Douglas Costa acerta retorno ao Brasil… O Dia do Mercado>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
O camisa 14 admitiu a superioridade do rival no quesito 'eficiência' e disse que a conquista foi merecida.
– Acho que a gente não conseguiu impor nosso ritmo de jogo. Eles acharam um gol no primeiro tempo e foram mais eficientes. No Palmeiras sempre entramos para ser campeão. Chegar não é suficiente. O adversário tem o mérito, eles foram mais felizes.O próximo desafio do Palmeiras será na próxima quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), contra o Universitário-PER, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time de Abel Ferreira está classificado com a primeira posição do Grupo A.

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