Gustavo Scarpa admite Palmeiras abaixo e lamenta vice no Paulista: ‘Chegar não é suficiente’

Depois de perder por 2 a 0 na decisão do Paulistão e ficar com o vice-campeonato, Gustavo Scarpa lamentou a derrota e o fato do Palmeiras de não ter conquistado a taça.>> Lautaro Martínez se reúne com espanhóis, Douglas Costa acerta retorno ao Brasil… O Dia do Mercado>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

– Acho que a gente não conseguiu impor nosso ritmo de jogo. Eles acharam um gol no primeiro tempo e foram mais eficientes. No Palmeiras sempre entramos para ser campeão. Chegar não é suficiente. O adversário tem o mérito, eles foram mais felizes.O próximo desafio do Palmeiras será na próxima quinta-feira (27), às 19h (horário de Brasília), contra o Universitário-PER, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time de Abel Ferreira está classificado com a primeira posição do Grupo A.