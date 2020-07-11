Gustavo Assunção, revelaçao do Famalicão supera drama e brilha

Crédito: Gustavo Assunção se destaca com a camisa do Famalicão (Divulgação

O meia brasileiro Gustavo Assunção é uma das revelações do Famalicão, time que subiu nesta temporada para a elite do Campeonato Português e vem sendo a sensação da competição, pois está na zona de classificação para a Liga Europa. Nesta quarta-feira, no empate em 1 a 1 da equipe com o vice-líder Benfica, o jogador de 20 anos foi um dos melhores em campo, mesmo vivendo um drama. Afinal, cerca de uma hora antes do jogo, ele perdeu o seu avô, vitimado pela Covid-19.

A atitude de pedir para jogar e sair-se muito bem, ajudando a anular o forte ataque benfiquista e ainda participando das armações das jogadas, levaram o treinador João Pedro Sousa a tecer grandes elogios ao brasileiro, que é filho do ex-palmeirense Paulo Assunção (que também defendeu Porto e Atlético de Madrid, entre outras equipes).

- Queria deixar um abraço ao Gustavo Assunção. Uma hora antes do jogo, soube que perdeu um familiar muito próximo e quero deixar um grande abraço ao Gustavo, ao pai dele e à família. Quando vejo um garoto de 20 anos dar uma resposta destas, fazer o jogo que fez logo após um acontecimento destes, só posso dizer que Gustavo é uma máquina - disse o treinador Pedro Sousa na coletiva.

Gustavo, que começa a ser cobiçado por outras equipes, é nome certo na escalação do Famalicão para a importante partida nesta segunda-feira, quando o time visita o Vitória de Setúbal e busca manter-se no Top5. O Famalicão tem 49 pontos e disputa, cabeça a cabeça, o quinto lugar com o Rio Ave, que tem 50. O Setúbal tem 30 pontos e luta para não cair: é o primeiro time fora da zona de rebaixamento (o Portimonense vem atrás com 27).

Vale citar que, para as competições europeias na próxima temporada, Portugal tem direito a duas vagas na Champions (campeão e vice) e três para a Liga Europa.