Guia do Capixabão 2018: novo panorama, 'missão torcedor' e equilíbrio

O Campeonato Capixaba de 2018 começa amanhã com o duelo adiantado da 4ª rodada entre Atlético Itapemirim e Desportiva. Daí em diante, mais precisamente até 7 de abril, data marcada para o segundo jogo da decisão do torneio, serão 51 partidas disputadas. E, além da taça, os 10 clubes participantes têm um desejo em comum. Aliás, uma missão: resgatar o ânimo dos torcedores locais que andam meio sumidos dos estádios do Espírito Santo.

Capixabão 2018 começa nesta quarta-feira. Veja como vêm as equipes Crédito: Montagem sobre fotos de Divulgação

A ausência mais sentida na elite do futebol capixaba é a do Rio Branco. Time que mais vezes ergueu a taça da competição, com 37 conquistas, o Capa-Preta foi rebaixado no ano passado e jogará a Série B do Estadual nesta temporada. A segunda equipe com mais títulos é a Locomotiva, com 18, seguida do Vitória, com nove, além do Serra, com cinco, do São Mateus, com dois, e do Atlético, que tem uma taça. O Santão ainda busca seu primeiro troféu, assim como Doze, Real Noroeste, Tupy e Rio Branco de Venda Nova.

O atual campeão, Galo da Vila, pinta como um dos maiores favoritos. O elenco tem vários jogadores que disputaram a final do ano passado contra o Doze, que, por sua vez, está bastante mudado, e é uma incógnita tão grande quanto o outro semifinalista de 2017, o Tupy.

A Desportiva, que neste ano encara problemas políticos - o ex-presidente Edney Costa foi preso em uma operação contra o tráfico internacional de drogas -, perdeu muitos atletas e repôs com caras desconhecidas, tornando difícil uma avaliação prévia de até onde pode ir. A força grená está no meia Edinho, ídolo do clube e no talento de Carlos Vitor.

Como novas forças despontam os dois times que subiram no ano passado. O Serra, campeão da 2ª Divisão de 2017, vem forte. Já o Rio Branco VN, vice da Segundinha, investiu e chega reformulado. O Real Noroeste do técnico Vevé aparece de forma mais modesta. A aposta da equipe de Águia Branca está nas categorias de base.

Regulamento

O regulamento é simples. As dez equipes jogam entre si durante nove rodadas. Ao final da primeira fase, os dois piores são rebaixados e os quatro melhores avançam às semifinais. O primeiro colocado enfrenta o quarto, enquanto o segundo pega o terceiro em confrontos de ida e volta. Os times de melhor campanha têm vantagem de jogar pelo empate nos duelos, o mesmo valendo na grande final, também disputada em duas partidas.

Atlético Itapemirim - Favorito com a base mantida

Atual campeão do Campeonato Capixaba, o Atlético Itapemirim entra na disputa como um dos principais candidatos ao título. Além da força do elenco, que conta com algumas peças da temporada passada, o Galo da Vila contratou jogadores respeitados no cenário estadual. Mais do que nunca, o clube, que neste ano também participa pela primeira vez da Série D e da Copa do Brasil, espera contar com a força da sua torcida, que apoiou o time em 2017.

Provável time: Filipe; Paulinho, Rhayne, Kleber Viana e Marcos Felipe; Araruama, Vitor, Zizu e Fabiano; Kaio e Eraldo. Técnico: Zé Humberto.

Desportiva - Expectativa boa com equipe competitiva

Umas das equipes mais populares do Estado, a Desportiva chega com caras novas e, consequentemente, alguns pontos de interrogação para a temporada. A expectativa do apaixonado torcedor grená, porém, é positiva, já que nos últimos anos, a Tiva tem feito boas campanhas. A permanência de Rafael Soriano e de ídolos como Edinho e Sorriso anima os bastidores no Araripe. Além disso, o retorno de Carlos Vitor e Heron torna o time competitivo.

Provável time: Felipe; Sorriso, Rodrigo Lacraia, David e Tatá; Gean Miller, Vinicinho, Ernani e Carlos Vitor; Heron e Edinho. Técnico: Rafael Soriano.

Doze - Mistério mantido: uma incógnita

Mantendo um clima de mistério sobre o nome de possíveis contratações e sem informar para a imprensa quem será o comandante da equipe no Capixabão 2018. Assim vem o Doze para tentar erguer pela primeira vez o título do campeonato. Grata surpresa no ano passado ao ficar com a segunda posição, o clube perdeu peças importantes, como os atacantes Nilo e Chiquinho e os volantes Vitor e Marcone. A equipe iniciou sua pré-temporada na primeira semana de janeiro, no campo da Ferroviária, em João Neiva. A reportagem tentou contato com membros da diretoria nos últimos dias e não teve retorno quanto ao elenco. Mas é bom os adversários ficarem de olhos bem abertos com o Doze quando a bola rolar, afinal, assim como em 2017, tudo pode acontecer no torneio.

Espírito Santo - Para sair "quase"

Na elite do futebol capixaba desde 2016, o Espírito Santo ficou no quase nas duas edições anteriores do Capixabão. O time, que treina na Serra, disputou em 2016 a grande final do torneio - perdeu para a Desportiva - e, no ano passado, foi eliminado pelo Doze nas semifinais. Agora, apostando na manutenção da base do time e confiante no trabalho do estudioso treinador Cleiton Marcelino, o Santão promete vir forte na busca pelo seu primeiro título estadual.

Provável time: Alan Faria; Baiano, Thiago Martinelli, Lucas Piasentin e Gustavo; Maycon, Marcone, Mael e Rafael Serrano; Vitinho e Breno. Técnico: Cleiton Marcelino.

Real Noroeste - Meta é encerrar um tabu de longa data

Nenhuma participação em finais do Campeonato Capixaba. A equipe do Real Noroeste busca neste ano mudar essa estatística e para isso tem o experiente técnico Vevé no comando. A força dos merengues está no meio-campo, onde atuam Ivan, Igor, Marcinho e Paulo Roberto. Por outro lado, o Real não terá mais bom volante Júnior Fuskinha, que deixou o clube. A equipe de Águia Branca vai seguir mandando seus jogos no estádio José Olímpio da Rocha, o Rochão.

Provável time: Douglas; Ryan, Jean, Diego Monar e Makeka; Ivan, Igor, Paulo Roberto e Marcinho; Warley e Léo Carvalho. Técnico: Vevé.

Rio Branco VN - Elenco de respeito no time do interior

O Rio Branco VN, vice-campeão da Série B no ano passado, chega com moral na elite. O time do município de Venda Nova do Imigrante, montou um elenco de respeito e vem disposto a aprontar com os rivais da Grande Vitória. Mauro Soares foi o escolhido para comandar o time no Capixabão. Nomes como Marco Antônio, Ratinho, Jean Sá, Rodolfo, Cleiton Gladiador e Leandrinho vieram para fortalecer o grupo. O Rio Branco mandará seus jogos no Olímpio Perim.

Provável time: Breno Gobbi; Tatu, Marco Antônio, Charley e Ratinho; Alan Grecco, Marquinhos, Adriel e Leandrinho; Rodolfo e Cleiton Gladiador. Técnico: Mauro Soares.

Vitória - A fim de quebrar um longo jejum

O Vitória vem com o propósito de quebrar um jejum de 12 anos sem erguer a taça do Capixabão. O desafio de montar um elenco forte ficou nas mãos do técnico Wagner Nascimento. Os zagueiros Wesley e Léo Alves permaneceram, assim como o lateral Ayrton, o volante Ramon e os atacantes Wilker e Hércules. Nomes importantes chegaram: Magno (L), David (V), Anderson (M) e Thiago Keller (M), que voltou ao futebol profissional e vem atuando bem nos amistosos.

Provável time: Victor Coutinho; Magno, Wesley, Léo Alves e Ayrton; David, Ramon, Anderson e Thiago Keller; Wilker e Hércules. Técnico: Wagner Nascimento.

Tupy - Com a força de rostos conhecidos

Semifinalista em 2017, o Tupy chega com um time mesclado com atletas jovens e outros mais experientes. A principal atração tem tudo para ser um velho conhecido do futebol local: o interminável atacante Lambiru, que está com 38 anos. Outros nomes chegam para reforçar o clube: Dedé, Bruninho Araújo e o experiente Ronicley, além do atacante Flávio. Assim como em 2017, o time vai mandar seus jogos no Salvador Costa. Flávio Annunziata, ex-Rio Branco, é o técnico.

Provável time: Diogo; Michael Sullivan, Douglas, Jaílson e Emerson Balotelli; Gabriel Peruzzo, Dedé, Bruninho Araújo e Thiago Almeida; Lambiru e Flávio. Técnico: Flávio Annunziata.

Serra - De volta à elite com muita grife

Desde quando ergueu a taça do Capixabão pela primeira vez, em 1999, o Serra conquistou depois mais quatro títulos e assumiu um lugar entre os clubes protagonistas do futebol capixaba. Entretanto, nos últimos anos, o clube sofreu com más gestões, abandonou o futebol profissional e ressurgiu das cinzar em 2017 após ficar com o título da Série B. Neste ano, novamente na elite, o Tricolor promete voltar a ser referência no Estado.

Provável time: Walter; Ivan, Espinho, Marquinho e Deco; Vandinho, Darlan, Joelson, Emílio e Rafinha; Rael. Técnico: Charles de Almeida.

São Mateus - Roteiro diferente para o Pit Bull

O desafio é grande. Nos últimos anos o São Mateus, campeão capixaba em 2009 e 2011, ficou distante das primeiras colocações do campeonato. Em 2017, o clube do Sernamby lutou até a última rodada para não ser rebaixado. Mas, dessa vez, com a diretoria pensando positivo, o Pit Bull quer escrever um roteiro diferente. Os destaques ficam para o experiente goleiro Robson Bahia e o volante Marlon. Fabrício Carvalho, ex-volante do Vasco, será o treinador.

Provável time: Robson Bahia; Pigmeu, Fabiano, Anderson Tchen-Tchen" e Júlio César; Rincon, Marlon, André e Bombom; Douglas e Gullit Capixaba. TÉCNICO: Fabrício Carvalho.

Fala aí, torcedor...

Vinicius Lempé, torcedor da Desportiva: Espero uma Desportiva aguerrida, que lute até o fim. Mesmo com os problemas, a torcida grená vai apoiar.

Ricardo Nespoli, torcedor do Vitória: A expectativa é boa. Confio no Vitória, mas com os pés no chão. Contamos com Hércules e com a volta do Thiago Keller.

João Nogueira, torcedor do Espírito Santo: O Santão fez contratações em todos os setores. Agora é esperar a estreia para saber como a equipe está.

Jogos da semana:

4ª Rodada

Amanhã - 16 horas:

A. Itapemirim x Desportiva*

1ª Rodada

Sábado - 16 horas:

Rio Branco VN x Desportiva

São Mateus x Real Noroeste

Tupy x Atlético Itapemirim

17 horas:

Espírito Santo x Serra

Domingo - 16 horas:

Vitória x Doze