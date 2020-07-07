Guardiola sobre Champions: 'Quero jogar em Manchester, é o normal'

Crédito: OLI SCARFF / AFP

O técnico Pep Guardiola disse que quer que o jogo contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, seja disputado em Manchester. O técnico negou qualquer influência que possa ter tido na determinação da Uefa e afirmou ser apenas o normal jogar em casa. A primeira partida foi disputada no Santiago Bernabéu e os ingleses venceram por 2 a 1.

- Não tenho força para decidir onde será a partida contra o Real Madrid, nunca falei com ninguém da Uefa. Não fiz ligações, não tenho essa força. Eu quero jogar em Manchester, é o normal, mas vou aceitar o que decidirem, seja em Portugal ou na Alemanha.

O espanhol também comentou sobre uma possível contratação de Lionel Messi, que tem sido especulado para sair do Barcelona na próxima temporada.

- Meu desejo é que Messi fique no Barcelona.