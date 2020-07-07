'Guardiola é o melhor treinador da nossa era', diz Jürgen Klopp

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Que Pep Guardiola e Jürgen Klopp são os treinadores do topo do futebol há algum tempo não é mistério para ninguém. Porém, a discussão sobre quem é o número um, que para muitos existe, não é um tema a ser debatido pelo técnico do Liverpool. Para o alemão, o comandante do Manchester City é o melhor.

- Respeito muito o trabalho dele (Guardiola). Por isso é que quando nos encontramos quero ganhar. Não tenho problemas em admitir que ele é o melhor treinador da nossa era, isso não é problema para mim, não abala a minha confiança. Há muitos anos que tenho que lutar muito contra equipes dele. Já não sei há quantos anos. Na Alemanha eu nem estava perto do nível das equipes dele, tive que lutar muito - disse Klopp em entrevista à "BBC".

E a rivalidade entre os dois fica apenas dentro de campo. Fora das quatro linhas, os dois são amigos, como revelou Klopp, e se encontram quando têm oportunidade.