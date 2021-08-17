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futebol

Guarani x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Em partida válida pela última rodada do primeiro turno da Série B do Brasileirão, as equipes buscam a vitória para terem chances de chegar ao G4...

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:56
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite desta quarta-feira, às 19h, Guarani e Botafogo se enfrentam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em partida válida pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo é um confronto direito, e as equipes buscarão a vitória para terminar o primeiro turno da competição no G4.> Rafael Moura, do Botafogo, recebe segunda dose da vacina contra a Covid-19 Hoje, o Botafogo é o oitavo colocado, com 28 pontos na tabela, enquanto o Guarani ocupa a sétima colocação, com 29. Dessa forma, as equipes precisam de uma vitória, além de uma série de combinações de resultados, para terem chances matemáticas de alcançarem a zona do acesso para a Série A.
Pelo lado do Guarani, o jogo também é a chance de melhorar o desempenho dentro de casa na Série B. Até aqui, o Bugre é o sétimo pior mandante da competição. Já o Botafogo é o quinto pior visitante da segunda divisão e busca apenas a segunda vitória fora do Rio de Janeiro no campeonato. FICHA TÉCNICAGuarani x Botafogo
Data-Hora: 18/08/2021, às 19hLocal: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)​Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jose Carlos Oliveira dos Santos (BA) Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
> Veja a tabela da Série B
GUARANI (Técnico: Daniel Paulista)Rafael Martins (Gabriel Mesquita); Diogo Mateus, Ronaldo Alves (Ian Carlo), Carlão e Bidu; Bruno Silva, Tony e Andrigo; Bruno Sávio, Júlio César e Lucão do Break.
Suspensos: Thales e ÍndioPendurados: Diogo Mateus, Bruno Silva, Júlio César e Eliel da Silva​Fora: Rodrigo Andrade, Júnior Todinho e Régis
BOTAFOGO (Técnico: Enderson Moreira)​Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli (Gilvan) e Hugo (Jonathan Silva); Luís Oyama e Pedro Castro (Barreto) e Marco Antônio; Chay, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.
Suspensos: -​Pendurados: Rafael Navarro, Luís Oyama e Diego GonçalvesFora: Guilherme Santos, Gatito Fernández e Ronald (lesionados), Jonathan e Diego Cavalieri (em transição).

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