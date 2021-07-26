Guarani e Ponte Preta brigam por metas diferentes na Série B

A reta final do turno da Série B aproxima e os rivais de Campinas, Guarani e Ponte Preta, vivem situações completamente opostas dentro das quatro linhas.
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Sob o comando de Daniel Paulista, o Bugre aparece nas primeiras colocações. O time tem mostrado uma grande solidez diante dos rivais e mostra que pode brigar pelo acesso.
Apesar do revés contra o Vasco da Gama, o Guarani é o 5º colocado, com 23 pontos, mesmo desempenho do Goiás, primeiro time do G-4.
Já a Ponte Preta vive uma situação bem diferente. Em crise dentro de campo, a equipe do Moisés Lucarelli não consegue deixar as últimas colocações e está na zona de rebaixamento.
Com 12 pontos, a Macaca é a 17ª colocada. No momento, o Brasil de Pelotas, primeiro time fora do Z-4, aparece com a mesma pontuação, mas fica em vantagem devido ao critério de desempate.