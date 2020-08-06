Grêmio vence o Internacional, conquista o returno do Gauchão e vai enfrentar o Caxias

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Como já era esperado, a expectativa era para mais um Gre-Nal com muita emoção na decisão do 2º turno do Gauchão. Entretanto, aproveitando a força de sua Arena e com melhor volume de jogo, o Grêmio não deu chances ao seu maior rival e venceu, por 2 a 0, conquistando assim o direto de disputar a decisão o Estadual contra o Caxias.

Com gols marcados por Maicon e Isaque, ambos no segundo tempo, o time de Renato terá agora a chance de disputar o título do Estadual. A decisão será justamente contra a equipe, que, na final do 1º turno, derrotou o Tricolor por 1 a 0.INÍCIO DE JOGO MOVIMENTADO

Valendo o título do turno, os jogadores de Grêmio e Inter sabiam que, qualquer vacilo em campo, seria um prato cheio para o adversário ficar em vantagem. Com isso, a marcação das equipes era forte, principalmente pelo lado do Colorado, que, antes dos 15 minutos, Boschilia, Guerrero e Moisés já estavam pendurados no confronto.

UMA CHANCE PARA CADA LADO, PORÉM SEM GOLS

Na primeira chegada com mais perigo, o Tricolor, por muito pouco, não conseguiu marcar seu primeiro tento. Em jogada individual, Orejuela chegou a sair da marcação de Cuesta, conseguindo cruzar a bola com perigo na área adversária, chegando a tocar em Lomba antes de Rodinei conseguir afastar o perigo.

Entretanto, o comandados de Coudet não deixaram barato e, momentos depois, quase conseguiram ficar em vantagem. Em arremate de fora, Rodinei arriscou um chute rasteiro que deu trabalho ao goleiro Vanderlei, evitando o gol do lateral.

COMANDADOS DE RENATO CRIAM MAIS E ASSUSTAM O INTER

Até meados dos 35 minutos, as principais criações foram por parte do Grêmio. Sendo assim, em 3 tentativas, sendo a primeira com Matheus Henrique, seguido por Everton e Maicon na sequência, o sistema defensivo do rival manteve-se atento para evitar ficar no prejuízo.

RETA FINAL DE PRIMEIRO TEMPO SEM GRANDES EMOÇÕES

Ainda com o Imortal mais presente em seu campo de ataque, foram poucos os lances que, de fato, causaram perigo ao Colorado, com exceção o de Diego Souza, que, ao finalizar de primeira, quase tirou o zero do marcador. Sendo assim, foi a deixa para a arbitragem colocar um ponto final na etapa inicial.

MAICON MARCA E DEIXA O TRICOLOR EM VANTAGEM

Voltando para o segundo tempo, a equipe do Grêmio, buscando manter o mesmo ritmo que colocou no primeiro, conseguiu encontrar seu gol logo no início. Aproveitando cruzamento de Everton, Diego Souza desviou de cabeça para Maicon finalizar sem dificuldades. 1 a 0.

INTER BUSCA EMPATE EM DUAS CHANCES COM GALHARDO

Atrás no placar, a equipe visitante buscava encontrar seu tento a todo custo. Com isso, as melhores chances foram de Thiago Galhardo, aos 9 minutos, não conseguindo empurrar a bola para o fundo das redes após cruzamento de Guerrero, e, momentos depois, aos 25, o camisa 17 finalizou de cabeça por cima do gol de Vanderlei, para desespero do craque.

GOL DE ISAQUE ALIVIA O GRÊMIO

Sofrendo investidas do rival, o Imortal, por sua vez, tentou aproveitar os espaços que tinha em campo. Com isso, aos 35, Isaque, aproveitando rebote na primeira tentativa de finalização, arriscou para marcar o segundo tento na Arena, demonstrando muita emoção em sua comemoração.

EXPULSÕES E SUBSTITUIÇÕES FAZEM O TRICOLOR GANHAR TEMPO

Com os ânimos exaltados, o tempo fechou entre os jogadores. Sendo assim, após uma discussão no meio-campo, o juiz acabou expulsando Orejuela e Patrick, após ambos se estranharem.