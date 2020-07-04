Grêmio vai de ônibus para Santa Catarina

Impedido de realizar treino coletivo na cidade de Porto Alegre, a diretoria do Grêmio optou por levar o elenco e comissão técnica para Criciúma, pois assim poderia continuar os trabalhos sem nenhum tipo de restrição.
Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:56
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