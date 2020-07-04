Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio vai de ônibus para Santa Catarina

Elenco deve viajar para o estado vizinho no fim de julho e vai dividir o grupo em dois ônibus...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 19:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2020 às 19:56
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Impedido de realizar treino coletivo na cidade de Porto Alegre, a diretoria do Grêmio optou por levar o elenco e comissão técnica para Criciúma, pois assim poderia continuar os trabalhos sem nenhum tipo de restrição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Imagem de destaque
Grupo Águia Branca bate recorde de venda de carros em março

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados