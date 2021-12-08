Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio teria negado a Douglas Costa liberação para sua festa de casamento

Informação do jornalista Ancelmo Gois vai ao encontro do fato de que atleta retirou informações e fotos em alusão ao clube de sua rede social...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 dez 2021 às 09:32

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 09:32

Em uma semana carregada de tensão para o Grêmio diante da necessidade de definir seu futuro na Série A do Brasileirão, o clube angariou mais um episódio envolvendo o atacante Douglas Costa que já movimenta negativamente os bastidores do Imortal. >Como está formatada a última rodada do Campeonato BrasileiroSegundo relatou o jornalista Ancelmo Góis, do jornal 'O Globo', o jogador solicitou, na última segunda-feira (6) participação em uma festa no Copacabana Palace, luxuoso hotel da cidade do Rio de Janeiro, que representaria a comemoração de seu casamento com a modelo Nathalia Feix.
A festa em questão estava marcada para a última terça-feira (7) visando celebrar a união que ocorreu em junho deste ano, na República Dominicana. Na época, as restrições sanitárias impostas pela pandemia fizeram com que a comemoração fosse adiada.
No entanto, o clube avaliou que não deveria liberar o jogador com somente dois dias de distância para o embate frente ao Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena, e negou o pedido do jogador.
Outro fato ocorrido ainda na última terça-feira (7) tem corroborado para enxergar a existência de um atrito entre Douglas Costa e a diretoria do clube. Isso porque as fotos e informações que ligavam o atleta ao Tricolor nas redes sociais de Douglas Costa não aparecem mais em seu perfil.
Crédito: Douglasaindanãodemonstrouorendimentoesperadoemseuretorno(LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados