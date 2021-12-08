Grêmio teria negado a Douglas Costa liberação para sua festa de casamento

Em uma semana carregada de tensão para o Grêmio diante da necessidade de definir seu futuro na Série A do Brasileirão, o clube angariou mais um episódio envolvendo o atacante Douglas Costa que já movimenta negativamente os bastidores do Imortal. >Como está formatada a última rodada do Campeonato BrasileiroSegundo relatou o jornalista Ancelmo Góis, do jornal 'O Globo', o jogador solicitou, na última segunda-feira (6) participação em uma festa no Copacabana Palace, luxuoso hotel da cidade do Rio de Janeiro, que representaria a comemoração de seu casamento com a modelo Nathalia Feix.

A festa em questão estava marcada para a última terça-feira (7) visando celebrar a união que ocorreu em junho deste ano, na República Dominicana. Na época, as restrições sanitárias impostas pela pandemia fizeram com que a comemoração fosse adiada.

No entanto, o clube avaliou que não deveria liberar o jogador com somente dois dias de distância para o embate frente ao Atlético-MG, às 21h30 (de Brasília), na Arena, e negou o pedido do jogador.

Outro fato ocorrido ainda na última terça-feira (7) tem corroborado para enxergar a existência de um atrito entre Douglas Costa e a diretoria do clube. Isso porque as fotos e informações que ligavam o atleta ao Tricolor nas redes sociais de Douglas Costa não aparecem mais em seu perfil.