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futebol

Grêmio oficializa a saída de Everton Cebolinha para o Benfica

Referência do Tricolor, o atacante vai continuar a sua carreira no time português, que será comandado por Jorge Jesus...

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 15:15

LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2020 às 15:15
Crédito: Divulgação/Grêmio
Agora é oficial. O momento que a torcida do Grêmio mais temia aconteceu na tarde desta sexta-feira. Através de nota no site oficial, o Tricolor comunicou que Everton foi negociado com o Benfica-POR.Referência do ataque gremista nas últimas temporadas, o jogador ganhou destaque no esquema de Renato Gaúcho e valorizou o seu passe para o futebol europeu, que sempre procurou o Grêmio para tentar a contratação.
Depois de muitas especulações, o jogador enfim recebeu a proposta que tanto esperava e veio do Benfica, que recém-contratou Jorge Jesus, fã declarado do atacante.
Na transferência, o Tricolor conseguiu negociar o jogador por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões). Além disso, o Grêmio fica com os lucros de 20% no caso de uma venda do atacante.
Durante a sua passagem pelo time do Rio Grande do Sul, Everton colecionou dribles, títulos e 70 gols, sendo 43 dentro da Arena, feito que o coloca como maior goleador do estádio.
Veja a despedida do Grêmio placeholder

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