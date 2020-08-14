Grêmio oficializa a saída de Everton Cebolinha para o Benfica

Crédito: Divulgação/Grêmio

Agora é oficial. O momento que a torcida do Grêmio mais temia aconteceu na tarde desta sexta-feira. Através de nota no site oficial, o Tricolor comunicou que Everton foi negociado com o Benfica-POR.Referência do ataque gremista nas últimas temporadas, o jogador ganhou destaque no esquema de Renato Gaúcho e valorizou o seu passe para o futebol europeu, que sempre procurou o Grêmio para tentar a contratação.

Depois de muitas especulações, o jogador enfim recebeu a proposta que tanto esperava e veio do Benfica, que recém-contratou Jorge Jesus, fã declarado do atacante.

Na transferência, o Tricolor conseguiu negociar o jogador por 20 milhões de euros (R$ 127 milhões). Além disso, o Grêmio fica com os lucros de 20% no caso de uma venda do atacante.

Durante a sua passagem pelo time do Rio Grande do Sul, Everton colecionou dribles, títulos e 70 gols, sendo 43 dentro da Arena, feito que o coloca como maior goleador do estádio.