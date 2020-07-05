futebol

Granada e Valencia empatam pelo Campeonato Espanhol

Apesar dos visitantes terem virado o jogo em sete minutos,
os donos da casa conseguiram marcar aos 41 do segundo tempo...

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 21:58

Pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, o Granada empatou em casa com o Valencia por 2 a 2. Os gols da partida foram marcados por Carlos Fernández e Fede, para os mandantes, enquanto Vallejo e Gonçalo Guedes balançaram as redes para os visitantes.
VIRADA RÁPIDAO Granada abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo após cobrança de pênalti de Fernández. Aos 18, Vallejo empatou e, aos 23, Gonçalo Guedes acertou um lindo chute para virar a partida.
NO FINALZINHOCobrando falta, Fede Vico empatou a partida aos 41 minutos do segundo tempo. No canto e à meia altura, o jogador contou com uma abertura na barreira do Valencia, que não deu chances para Cillessen.
RESULTADO RUIM PARA OS DOISAinda sonhando com vaga em alguma competição europeia, nenhum dos dois clubes saiu contente com o empate. Ambos têm 47 pontos e, caso os times acima da tabela vençam na rodada, poderão se distanciar ainda mais.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSNa terça-feira (7), o Valencia receberá o Real Valladolid, às 14h30 (horário de Brasília). Na sexta-feira (10), o Granada visitará o Real Sociedad, às 14h30.

