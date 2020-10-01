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Gramado em xeque: Maracanã responde quando o plantio atingirá o 'ápice' e vê 'infelicidade' de Gabigol

L! falou com a assessoria do estádio: 'A empresa dará continuidade nos procedimentos técnicos realizados dentro do cronograma de manutenção para atingir o ápice em 15 dias'...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 19:33

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 19:33

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Apesar da goleada e classificação antecipada às oitavas repleta de garotos da base, o Flamengo viu Gabigol passar por um aborrecimento e sentir uma lesão ligamentar no tornozelo direito ao longo da vitória sobre o Independiente Del Valle por 4 a 0, pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores. E esse fato deixou o gramado do Maracanã novamente em xeque, uma vez que o pé do goleador ficou preso no terreno, irregular mesmo após o palco ter ficado cerca de duas semanas fechado - e imagens nas redes sociais do estádio aparentarem um estado satisfatório - para um novo plantio. Gabigol saiu revoltado com o gramado. Esbravejou e externou um problema que se arrasta de outros carnavais. No início de setembro, pouco antes da mais recente reforma, por exemplo, o gramado foi duramente criticado por Marcos Braz - vice-presidente de futebol do Fla: "Certeza absoluta: é o pior gramado do Brasil. Está um horror, não existe e não sei como que faz. Desesperador."
O LANCE! procurou a assessoria de imprensa do Maracanã, nesta quinta, para saber quando o gramado, cujas placas do piso estavam desniveladas, estará em condições próximas do ideal - cabe destacar que a empresa que responsável pela manutenção é a "Greenleaf". A resposta foi a seguinte:
- A empresa (Greenleaf) dará continuidade nos procedimentos técnicos realizados dentro do cronograma de manutenção para atingir o ápice em 15 dias - disse a assessoria de imprensa do Maracanã, completando a respeito da "infelicidade" vivida por Gabigol, na última noite:
- O Maracanã entende que foi uma infelicidade o que ocorreu com o atleta (Gabigol). Antes do jogo e durante o intervalo foram feitas inspeções em todo o gramado, que tem somente oito dias de plantio.
O Flamengo volta a jogar no Maracanã já neste domingo, contra o Athletico-PR, às 16h, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol, que já iniciou o tratamento no tornozelo, será desfalque. Na próxima quarta (7), pela mesma competição, o time de Domènec Torrent retorna à sua casa - desta vez para receber o Sport. Espera-se que novos contratempos físicos não ocorram até que o gramado atinja o citado "ápice".

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