Goleiro Vladimir renova com o Avaí até o final da temporada

Vladimir seguirá vestindo a camisa do Avaí até o final de 2022. O goleiro, cujo contrato anterior foi encerrado com o término da Série B, no ano passado, acertou os últimos detalhes do novo acordo e já chegou a Florianópolis na tarde desta terça-feira (11).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de sua segunda passagem no clube de Florianópolis ser consolidada, o atleta de 32 anos chegou a ser considerado como estando livre no mercado diante do impasse nas negociações.

Porém, segundo um dos responsáveis pela gestão de carreira de Vladimir, o resultado das conversas agradou bastante ao jogador que se sente plenamente adaptado tanto ao clube como a capital catarinense.

- As negociações se estenderam mais do que o esperado, mas felizmente chegamos a um acordo. O Vlad tem uma identificação muito grande com o Avaí e com Florianópolis, e ficou feliz por permanecer mais uma temporada na Ressacada”, declarou Beto Lopes, diretor da BL Sports, empresa que gerencia a carreira do atleta.

Em 2022, Vladimir irá disputar o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro, torneio a qual o clube obteve o acesso ao chegar na quarta colocação da Série B em 2021.