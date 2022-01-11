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futebol

Goleiro Vladimir renova com o Avaí até o final da temporada

Jogador chegou a ficar livre no mercado antes de assegurar sua continuidade no clube Azzurra...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jan 2022 às 17:02

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 17:02

Vladimir seguirá vestindo a camisa do Avaí até o final de 2022. O goleiro, cujo contrato anterior foi encerrado com o término da Série B, no ano passado, acertou os últimos detalhes do novo acordo e já chegou a Florianópolis na tarde desta terça-feira (11).>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSApesar de sua segunda passagem no clube de Florianópolis ser consolidada, o atleta de 32 anos chegou a ser considerado como estando livre no mercado diante do impasse nas negociações.
Porém, segundo um dos responsáveis pela gestão de carreira de Vladimir, o resultado das conversas agradou bastante ao jogador que se sente plenamente adaptado tanto ao clube como a capital catarinense.
- As negociações se estenderam mais do que o esperado, mas felizmente chegamos a um acordo. O Vlad tem uma identificação muito grande com o Avaí e com Florianópolis, e ficou feliz por permanecer mais uma temporada na Ressacada”, declarou Beto Lopes, diretor da BL Sports, empresa que gerencia a carreira do atleta.
Em 2022, Vladimir irá disputar o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro, torneio a qual o clube obteve o acesso ao chegar na quarta colocação da Série B em 2021.
Crédito: FOTO:divulgação/AvaíFC-arquivo

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