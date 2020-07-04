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futebol

Goleiro fala da felicidade no retorno ao Mirassol: 'Honrado com a chance'

Luiz, que foi revelado pelo Leão no início dos anos 2000 e passou anos no São Caetano, ficará até o término do Paulistão e mostra satisfação com a evolução estrutural da clube...
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Publicado em 

04 jul 2020 às 00:10

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 00:10

Crédito: Divulgação/Mirassol
O bom filho a casa torna. O goleiro Luiz, que foi revelado no início dos anos 2000 pelo Mirassol, foi apresentado nesta sexta-feira pelo clube. O jogador, que defendeu no ano passado o Criciúma, ficará no Leão até o fim da disputa do Campeonato Paulista. Ele chega para disputar a titularidade com Kewin.
Luiz não escondeu a satisfação pelo retorno ao local onde sua história no futebol começou e em um momento de crescimento do Mirassol.
- Foi um motivo de muita felicidade receber o convite do Mirassol após a minha saída em 2002. É muito legal poder voltar a disputar o Campeonato Paulista após sete anos e ver o clube que me revelou estruturado. Estou honrado com essa oportunidade. Espero ajudar o Mirassol nesse retorno - afirmou.

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