Goleiro fala da felicidade no retorno ao Mirassol: 'Honrado com a chance'

Crédito: Divulgação/Mirassol

O bom filho a casa torna. O goleiro Luiz, que foi revelado no início dos anos 2000 pelo Mirassol, foi apresentado nesta sexta-feira pelo clube. O jogador, que defendeu no ano passado o Criciúma, ficará no Leão até o fim da disputa do Campeonato Paulista. Ele chega para disputar a titularidade com Kewin.

Luiz não escondeu a satisfação pelo retorno ao local onde sua história no futebol começou e em um momento de crescimento do Mirassol.