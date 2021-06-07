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futebol

Goleiro completa 250 jogos pelo São José-RS: 'Exemplo dentro e fora de campo'

Defensor de 32 anos está no profissional do clube gaúcho desde 2015. Ele recebeu uma placa dos diretores no empate em 0 a 0 com o Criciúma-SC, pela Série C...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 16:42

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:42

Crédito: Rampi recebe placa da direção do São José-RS (Reprodução: São José/RS
O goleiro Fábio Rampi completou 250 jogos pelo São José-RS no último domingo. O time gaúcho empatou em 0 a 0 com o Criciúma-SC, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C.
Rampi é capitão e considerado um dos ídolos da história recente do São José. Ele recebeu uma placa da direção do clube.
- É impossível contarmos a história deste clube sem mencionarmos Fábio Rampi. E no momento em que completas 250 jogos defendendo as nossas cores, e sendo exemplo dentro e fora de campo, o Esporte Clube São José tem a honra de te homenagear e marcar mais este capítulo que tu escreves na nossa história - escreveu o time.

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