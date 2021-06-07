Goleiro completa 250 jogos pelo São José-RS: 'Exemplo dentro e fora de campo'

O goleiro Fábio Rampi completou 250 jogos pelo São José-RS no último domingo. O time gaúcho empatou em 0 a 0 com o Criciúma-SC, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

Rampi é capitão e considerado um dos ídolos da história recente do São José. Ele recebeu uma placa da direção do clube.

- É impossível contarmos a história deste clube sem mencionarmos Fábio Rampi. E no momento em que completas 250 jogos defendendo as nossas cores, e sendo exemplo dentro e fora de campo, o Esporte Clube São José tem a honra de te homenagear e marcar mais este capítulo que tu escreves na nossa história - escreveu o time.