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Goleiro brasileiro vê disputa acirrada pelo acesso na Itália e fala de permanência no Lecce

Gabriel Vasconcelos, que foi um dos destaques individuais do time na temporada passada, confirma que recebeu sondagens, mas optou por ficar no atual clube em 2020/2021...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 23:10

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 23:10

Crédito: Divulgação/Lecce
O goleiro Gabriel Vasconcelos foi um dos melhores jogadores de sua posição na última temporada do Campeonato Italiano. Mesmo com a queda do Lecce para a Série B, o jogador teve atuações bastante elogiadas e seu nome foi muito especulado no mercado. Apesar de algumas sondagens e propostas, o jogador optou em seguir no clube com quem assinou em julho de 2019.
- Realmente eu recebi sondagens e propostas logo após o término da última temporada. Mas nada que me fizesse brilhar os olhos. Além disso, me adaptei muito bem ao Lecce. Estou na Itália há oito anos, e é, sem dúvidas, uma das cidades mais legais do país. Isso faz muita diferença. Então estou muito feliz aqui, confiante no projeto, na nova comissão técnica e em uma grande temporada pela frente - afirmou.
Gabriel também fez uma projeção na luta em recolocar o Lecce na elite da Itália. Na visão do goleiro, o caminho para o acesso nesta temporada será muito mais acirrado do que em anos anteriores.
- Vejo uma disputa bem complicada. Muitos times se reforçaram e montaram elencos para buscar o acesso, como o Monza, que foi comprado pelo Berlusconi. Além disso a questão do coronavírus acaba sendo um outro fator determinante para um campeonato equilibrado. Aqui em Lecce sempre contamos com o apoio da nossa torcida em casa, uma média de 20 mil torcedores por jogo. E fora de casa também eram presença. Então ter a falta desse calor da torcida, que é uma pressão pro adversário, faz diferença.
Até o momento foram disputadas duas rodadas da competição. O Lecce tem quatro pontos e está nas primeira posições na tabela de classificação.

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