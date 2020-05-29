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Goleiro brasileiro do Lecce comemora volta do Campeonato Italiano: 'Sensação de que o pior passou'

Gabriel Vasconcelos falou sobre evolução dos treinos no clube e se mostrou seguro com a decisão tomada nesta quinta-feira pelas autoridades italianas. Retorno será no dia 20/6...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 23:13

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 23:13

Crédito: Divulgação
A atual temporada do futebol italiano será finalizada dentro de campo. Nesta quinta-feira, o primeiro-ministro da Itália, Vincenzo Sapadafora, confirmou que a Série A será retomada no dia 20 de junho. Uma notícia animadora para um dos principais países afetados pela pandemia do coronavírus no mundo.
Gabriel Vasconcelos, goleiro do Lecce e um dos brasileiros que atua no Campeonato Italiano, mostrou alegria com a confirmação do retorno da competição. Para o jogador, a sensação de normalidade toma conta do cotidiano dia após dia.
- Fico muito feliz com a decisão. Confio muito nas autoridades de saúde e do governo que, se optaram pelo retorno, é porque existe recursos para tal. Me sinto seguro para entrar em campo, claro sempre respeitando todas as regras e normas de seguranças pedidas no momento. Graças a Deus a sensação que temos no cotidiano é que o pior passou. As notícias são animadoras e a sensação nas ruas é que a vida está voltando ao normal - afirmou.
As equipes da Série A retomaram aos treinos no início do mês e estão, neste momento, em um estágio mais avançado desta preparação. Gabriel explicou um pouco as mudanças em relação ao primeiro momento das atividades.
- Nesta semana já estamos fazendo treinos com todo o elenco, com contato. No início da segunda fase, estávamos separados em grupos. Mas fizemos os testes no início da semana e, com isso, foi liberado mais um estágio. Então já é uma evolução clara desde que voltamos as atividades no início deste mês - finalizou.E MAIS:Brasileiro celebra retorno do futebol na República Tcheca com vitóriaEmpresário de Hakimi fala sobre futuro do lateral marroquinoCOVID-19: Italiano e Inglês com data de retorno, e estado do Rio ultrapassa China em número de mortosMLS autoriza clubes a retornarem aos treinamentos presenciaisClubes franceses podem retomar treinos a partir da próxima semana E MAIS:

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