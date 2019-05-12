Derrota

Goleada: Serra é massacrado pelo Ituano no Robertão, pela Série D

Tricolor Serrano não aproveita o fator casa, sofre 5 a 1 neste sábado e segue sem vencer na competição
Marcella Scaramella

Publicado em 11 de Maio de 2019 às 21:38

Dentro de casa, no Robertão, o Serra foi massacrado pelo Ituano. Na noite deste sábado (11), o Tricolor foi goleado por 5 a 1, pela segunda rodada do Grupo A13 da Série D. O time ainda não sabe o que é vencer na competição. Na primeira partida, foi derrotado por 1 a 0 pelo Brasiliense.
Serra x Ituano, no Robertão Crédito: Reprodução/Twitter
O Serra volta a campo no próximo domingo (19), quando visita a URT, em Minas Gerais.
O jogo
Peri abriu o placar para o Ituano aos 36 minutos. Após vacilo de Paulinho, o lateral esquerdo invadiu a área e chutou cruzado. Logo na saída de bola, os visitantes ampliaram, com Gui Mendes, que roubou a bola e chutou de longe.
No segundo tempo, Léo Rigo aproveitou a sobra de bola na área para fazer o terceiro do Ituano. O quarto e o quinto gols vieram um atrás do outro. Aos 28, Gui Mendes aproveitou rebote do goleiro Walter em chute de Marquinho. E teve hat-trick do atacante, que ainda aproveitou falha de Walter. De pênalti com Tony, o Serra diminuiu o placar aos 39 minutos.

