Gol a Gol: grande procura esgota vagas para a primeira etapa em Camaquã-RS

Crédito: Divulgação

O evento "Gol a Gol" está de volta em 2021 e com toda a força. O sucesso do evento já fez com que fossem esgotadas, em apenas uma semana, todas as vagas para a primeira etapa, em Camaquã-RS, no dia 11 de abril. Com isso, as inscrições para a segunda etapa, em Goiânia, no dia 25 de abril, já estão abertas. A Poker, marca de materiais esportivos que organiza o evento, divulgou o calendário de disputas do ano repleto de novidades.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

GALERIA> Veja 20 jogadores do futebol paulista que estão com contrato no fim

A primeira delas é que o evento sairá da região Sul pela primeira vez. Cidades como Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba estarão no calendário. Serão um total de 12 etapas e a decisão, que ocorrerá em Porto Alegre no mês de novembro (veja mais abaixo).

Já a segunda grande novidade do "Gol a Gol" será o sistema de ranking. Todas as etapas gerarão uma pontuação para o participante, que será acumulativa. Os vencedores de cada etapa, primeiro, segundo e terceiro lugares, ganharão prêmios exclusivos da marca e parceiros. Já o ganhador da grande final, será o mais novo atleta amador patrocinado da Poker durante o ano de 2022.O evento tem atraído a atenção de cada vez mais gente. Prova disso é que, na etapa de Camaquã-RS, dos 24 inscritos, nove jogarão pela primeira vez. Além disso, apenas oito são da cidade gaúcha, mostrando o interesse cada vez maior dos atletas em participar do evento.

O calendário de eventos segue conforme datas abaixo;

11/4 - Camaquã (RS) (inscrições encerradas)25/4 - Goiânia (GO) (inscrições abertas)1/5 - Jaraguá do Sul (SC)13/6 - São Paulo (SP)3/7 - Montenegro (RS)25/7 - Santa Maria (RS)8/8 - Porto Alegre (RS)4/9 - Belo Horizonte (MG)19/9 - Chapecó (SC)2/10 - Passo Fundo (RS)9/10 - São Paulo (RS)13/1 - Curitiba (PR)Final - 27 e 28/11 - Porto Alegre (RS)