Giroud marca de bicicleta, Chelsea bate o Atlético de Madrid e larga em vantagem nas oitavas da Champions

Crédito: DANIEL MIHAILESCU / AFP

O Chelsea largou em vantagem na busca pelo bicampeonato da Champions League. Nesta terça-feira, os Blues encararam o Atlético de Madrid na Romênia, em jogo com campo neutro, mas com mando espanhol por conta da Covid-19, e os londrinos venceram por 1 a 0. Giroud, de bicicleta, fez o gol da partida.

+ Veja a tabela da Champions LeaguePRIMEIRO TEMPO FRACOO Chelsea tentou se impor no início e ficou com a bola tentando criar perigo à defesa colchonera, mas ao melhor estilo Simeone os espanhóis souberam segurar o jogo. Com menos de dois minutos, Mason Mount cometeu falta, levou amarelo, e, como estava pendurado, será desfalque para a volta.

POUCAS CHANCESAo longos dos 45 minutos iniciais, poucas chances reais foram criadas. Pelo lado espanhol, Lemar chutou para fora depois de cruzamento de Suárez e o próprio uruguaio foi atrapalhado em passe de Correa. Já os Blues, tiveram duas chances com Werner. Na primeira o alemão cruzou forte e depois parou em Oblak.

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