Giovanni Augusto renova o contrato com Coritiba

Contratado no começo do ano pelo Coritiba, o meio-campo Giovanni Augusto encaminhou a renovação do seu vínculo até o fim do ano. Inicialmente, o acordo era válido apenas para o estadual.E MAIS:Baresi diz que Maradona foi o melhor jogador que enfrentou na carreiraEx-companheiro de Maradona conta sobre presente que ganhou do Pibe'Vem, Amazon'! Rubro-Negros se empolgam após fim de parceria entre Flamengo e bancoConsiderado uma contratação de risco por conta dos últimos clubes, o armador agradou a comissão técnica de Eduardo Barroca e ganhou confiança dentro do time.