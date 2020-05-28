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futebol

Giovanni Augusto renova o contrato com Coritiba

Novo vínculo com o meio-campista vai até dezembro de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 18:12

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 18:12

Crédito: Divulgação/Coritiba
Contratado no começo do ano pelo Coritiba, o meio-campo Giovanni Augusto encaminhou a renovação do seu vínculo até o fim do ano. Inicialmente, o acordo era válido apenas para o estadual.E MAIS:Baresi diz que Maradona foi o melhor jogador que enfrentou na carreiraEx-companheiro de Maradona conta sobre presente que ganhou do Pibe'Vem, Amazon'! Rubro-Negros se empolgam após fim de parceria entre Flamengo e bancoConsiderado uma contratação de risco por conta dos últimos clubes, o armador agradou a comissão técnica de Eduardo Barroca e ganhou confiança dentro do time.
Lembrando que, devido a crise do coronavírus, o acordo de Giovanni Augusto entrou na nova realidade financeira do Coxa, que teve uma redução no salário de 25%.
Desde a sua chegada ao Couto Pereira, o meio-campista disputou quatro partidas e deu dois gols. E MAIS:

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