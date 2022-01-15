Giovane lamenta eliminação do Corinthians na Copa São Paulo: 'Nunca faltou raça'

Eliminado da Copa São Paulo Futebol Júnior deste ano, após perder por 2 a 1 para o Resende, do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (14), o atacante Giovane, do Corinthians, lamentou o revés do clube do Parque São Jorge. >> O brabo voltou! Relembre 15 momentos marcantes de Paulinho pelo Timão>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os primeiros jogos

- Doloroso a gente que é atleta e está começando agora ser eliminado assim, é doloroso - disse Giovane

O camisa 11 iniciou a competição como o nome a ser observado, mostrou o seu valor em alguns momentos, mas foi ofuscado por alguns nomes como Keven e Guilherme Biro, e justamente valorizou o conjunto corintiano, saindo em defesa dos companheiros e dizendo que nunca faltou raça em relação aos jogadores.

- Nunca faltou raça para a gente. Tenho orgulho desse time, de todos que jogaram. Quero parabenizar o Resende, agora é trabalhar para ganhar títulos ainda esse ano - comentou o atacante.

Agora, os jogadores que disputaram a Copinha pelo Corinthians voltarão às suas respectivas categorias aguardando uma chance de serem lembrados pelo elenco profissional.

Alguns atletas que estiveram nesta edição do torneio de base já estiveram no time principal no ano passado, é o caso de nomes como Reginaldo, Mandaca, Matheus Araújo, Guilherme Biro, Rodrigo Varanda e Felipe Augusto.