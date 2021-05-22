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Gilvan pede desculpas à torcida pelo vice e garante: 'Enquanto eu estiver no Botafogo, vou dar a vida'

Gilvan, autor do gol do Alvinegro, também afirmou que é um 'cara vencedor' e que a torcida merece o clube na primeira divisão...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 17:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 17:38
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Na tarde deste sábado, o Botafogo perdeu o título da Taça Rio para o Vasco nos pênaltis. A equipe venceu no tempo regulamentar por 1 a 0, mas, nas penalidades, foi superada pelo Gigante da Colina. Após o fim da partida, o zagueiro Gilvan, autor do gol do Glorioso, pediu desculpas à torcida, em entrevista à TV Record. O defensor destacou que é um cara vencedor e que vai dar a vida para que o clube de General Severiano retorne à premeria divisão.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - Primeiramente, queria pedir desculpa à torcida do Botafogo, porque eu sou um cara vencedor. Eu vim aqui para vencer. Não conseguimos hoje, mas lutamos, ganhamos o jogo e perdemos nos pênaltis. Enquanto eu estiver no Botafogo, eu vou dar a vida, porque eu vim para colocar o Botafogo na Série A. Esse é o meu principal objetivo e do grupo.
- Eu tenho certeza que aqui tem homens que vão honrar a camisa do Botafogo, e a gente vai dar a vida, sim, para subir para a Série A, porque a torcida merece, a torcida é apaixonada e não pode estar na Série B. A gente vai voltar o mais rápido possível para a Série A.
Agora, o Botafogo volta as atenções para o Brasileirão Série B. O Alvinegro viaja até Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 21h30, na próxima sexta-feira, em partida válida pela primeira rodada da competição.

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