Gilvan pede desculpas à torcida pelo vice e garante: 'Enquanto eu estiver no Botafogo, vou dar a vida'

Na tarde deste sábado, o Botafogo perdeu o título da Taça Rio para o Vasco nos pênaltis. A equipe venceu no tempo regulamentar por 1 a 0, mas, nas penalidades, foi superada pelo Gigante da Colina. Após o fim da partida, o zagueiro Gilvan, autor do gol do Glorioso, pediu desculpas à torcida, em entrevista à TV Record. O defensor destacou que é um cara vencedor e que vai dar a vida para que o clube de General Severiano retorne à premeria divisão.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo - Primeiramente, queria pedir desculpa à torcida do Botafogo, porque eu sou um cara vencedor. Eu vim aqui para vencer. Não conseguimos hoje, mas lutamos, ganhamos o jogo e perdemos nos pênaltis. Enquanto eu estiver no Botafogo, eu vou dar a vida, porque eu vim para colocar o Botafogo na Série A. Esse é o meu principal objetivo e do grupo.