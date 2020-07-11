Gilberto rebate fala de Jesus, pede respeito ao Flu e diz: 'Quem sair inteiro fisicamente é privilegiado'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

A final da Taça Rio vencida pelo Fluminense nos pênaltis foi marcada também por provocações entre os dois times. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho, o lateral-direito Gilberto afirmou que tudo fez parte do normal do futebol, mas criticou o menosprezo de algumas pessoas de fora com a equipe de Odair Hellmann. Para ele, é preciso ter mais respeito com a história do clube das Laranjeiras.

- Provocação faz parte do futebol, é normal, os dois times querem ganhar. A essência da vida é a humildade, se não passar disso pode falar o que quiser, pois estou focado no jogo e não ligo. Mas foi tudo do futebol mesmo. O menosprezo que falo é porque recebi mensagens e vídeos de pessoas dizendo que teríamos sorte se perdêssemos de pouco. O Fluminense tem uma história linda, quem duvida que possa ganhar qualquer jogo deve ter nascido depois de 2009. Um time com 99% de chance de ser rebaixado fazer o que fez é uma bela história. Esse jogo também será lembrado pelo pouco tempo de treinos, discussões e brigas externas - comentou.

Após a partida, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, afirmou que o Fluminense "jogou para perder de pouco". Gilberto rebateu a declaração do português e exaltou a partida feita pelo tricolor.