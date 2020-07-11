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Gilberto rebate fala de Jesus, pede respeito ao Flu e diz: 'Quem sair inteiro fisicamente é privilegiado'

Jogador afirma que favoritismo continua com o Flamengo, mas critica menosprezo ao Flu antes de finais da Taça Rio e do Carioca
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LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 03:26

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 03:26

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
A final da Taça Rio vencida pelo Fluminense nos pênaltis foi marcada também por provocações entre os dois times. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira no CT Carlos Castilho, o lateral-direito Gilberto afirmou que tudo fez parte do normal do futebol, mas criticou o menosprezo de algumas pessoas de fora com a equipe de Odair Hellmann. Para ele, é preciso ter mais respeito com a história do clube das Laranjeiras.
- Provocação faz parte do futebol, é normal, os dois times querem ganhar. A essência da vida é a humildade, se não passar disso pode falar o que quiser, pois estou focado no jogo e não ligo. Mas foi tudo do futebol mesmo. O menosprezo que falo é porque recebi mensagens e vídeos de pessoas dizendo que teríamos sorte se perdêssemos de pouco. O Fluminense tem uma história linda, quem duvida que possa ganhar qualquer jogo deve ter nascido depois de 2009. Um time com 99% de chance de ser rebaixado fazer o que fez é uma bela história. Esse jogo também será lembrado pelo pouco tempo de treinos, discussões e brigas externas - comentou.
Após a partida, o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, afirmou que o Fluminense "jogou para perder de pouco". Gilberto rebateu a declaração do português e exaltou a partida feita pelo tricolor.
- Discordo do Jorge Jesus, temos que respeitar o trabalho do Odair. Apesar de ser novo, é inteligente e dedicado. Mesmo com o pouco tempo, treinamos bastante e conversamos muito. Os jogadores de frente se dedicaram na marcação e tivemos chances na frente. Acho que entramos para vencer, como um clássico, e conseguimos o título - disse o lateral, que ainda voltou a colocar o favoritismo do lado rubro-negro.

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