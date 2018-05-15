Geovani Silva e outros ex-craques opinam sobre a convocação de Tite

Os 23 nomes que vão defender a Seleção Brasileira na busca pelo hexacampeonato já são de conhecimento público e só haverá mudanças se algum destes felizardos estiverem impedidos, por lesão ou força maior, de representarem o Brasil quando a bola rolar na Copa da Rússia, a partir do dia 14 de junho. Mas se você tivesse o poder de escalar o time brasileiro, ele seria exatamente igual ao que Tite revelou na tarde de ontem?

Com certeza uma mudança ou outra poderia acontecer. O nome que causou mais polêmica tem sido o do meia Fred, do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ídolo do Vasco e com passagens pela seleção brasileira, Geovani Silva esteve ontem na Rede Gazeta para participar de uma transmissão ao vivo no Facebook do Portal Gazeta Online e falou sobre a convocação de Tite.

Se os jogadores estiverem inteiros, como Neymar, Coutinho com a criatividade e a simplicidade que ele tem, o Brasil tem tudo para ganhar a Copa do Mundo. Mas não é fácil. Já estivemos com seleções melhores e não ganhamos, seleções mais simples e ganhamos. A Copa do Mundo é uma competição com jogadores europeus, todos os grandes vão com tudo contra o Brasil. A França está com um time muito bom, a Inglaterra também vem bem montada. Então vamos ter essa dificuldade. Mas o Brasil está bem servido: temos uma comissão técnica fortalecida, um treinador muito bom. Temos que torcer para que não exista nenhuma contusão para a gente levantar essa taça, afirmou Geovani.

Roberto Dinamite deu a sua opinião Crédito: Reprodução/Internet

Já o ex-atacante Roberto Dinamite se mostrou surpreso com alguns nomes. Os dois nomes que podem causar certa surpresa são Fred e Taison, apesar de já terem sido convocados antes. Senti falta do meia do Grêmio, o Arthur, que talvez poderia estar aí. O Geromel é um nome bom, que reforça esse momento de alta do Grêmio. O Tite manteve aquela base que a gente já conhecia e acho que isso vai ser importante para garantir um time entrosado, não só da parte tática, destacou.