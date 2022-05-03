Geovane mostra desejo em assumir a titularidade na lateral do Cruzeiro no duelo contra o Grêmio

O jovem lateral-direito Geovane, do Cruzeiro, ganhou destaque recentemente por uma grande atuação contra a Chapecoense, pela Série B do Brasileirão, quando a Raposa venceu o time catarinense e chegou ao terceiro lugar da competição, com 10 pontos. Geovane fez o gol que abriu o caminho para o triunfo por 2 a 0, e ainda deu o passe para Edu confirmar os três pontos cruzeirenses, fora de seus domínios e ficar no G4 do campeonato pela primeira vez ao fim de uma rodada desde que estreou na segunda divisão, em 2020. O jovem jogador se colocou à disposição de atuar na sua posição, mas também de zagueiro, se precisar, além de manifestar o desejo de ser titular contra o Grêmio, domingo, 8 de maio, em Belo Horizonte. Geovane sabe que tem muito a aprender no mundo do futebol e confia nos conselhos de Rômulo, seu “rival” pela posição na lateral. Todavia, o cria da base celeste ouve muito o veterano para seguir sua caminhada no futebol. Confira nos vídeos o que disse o jovem Geovane. Geovane marcou seu primeiro gol como profissional no duelo contra a Chape-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)